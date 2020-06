Vuelven a cerrar los centros botaneros en Tapachula

Aunque ayer volvieron a cerrar los botaneros de Tapachula ante la petición que hizo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por la mañana no existir las condiciones necesarias para abrirlos por la noche el gobierno federal dictaminó el cambio de semáforo naranja para Chiapas, lo que podría ser un aliciente para estos empresarios.

Por la mañana Carlos Torreblanca Maldonado, propietario de "El Corralito", dio a conocer que ellos habían abierto su negocio en base a los lineamientos que les solicitaron las autoridades de salud para evitar algún contagio de coronavirus, entre sus clientes y trabajadores, pero ayer volvieron a pedirles que cerrarán, indicándose que sólo podrán vender alimentos para llevar tentativamente hasta el 1° de julio.

"Vinieron de Cofepris y nos pidieron que cerramos de nuevo y que sólo vendieramos comida para llevar y eso es lo que vamos a hacer para poder generar recurso económico y tratar de sobrevivir a las afectaciones que está causando el Covid-19 en todos los sectores", expresó.

Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

Aseguró, que como propietario de este establecimiento no están en contra de las medidas que adopten las autoridades para prevenir los contagios de esta enfermedad, ya que lo importante es cuidar la salud e integridad de los tapachultecos.

"Tenemos más de 90 días sin trabajar y nosotros abrimos, porque consideramos que contamos con todas las normas que pidieron las autoridades de Salud como son la pistola para medir la temperatura corporal, tapetes sanitizantes, se instalaron dos lavaderos de mano, gel antibacterial y la sanitización del negocio, además pedimos autorización para poder hacerlo y se cumplía con el protocolo de apertura", detalló el empresario.

Indicó, que hasta nueva orden venderán solo para llevar, ya que los empleados que dependen de él tienen la necesidad de ganar el sustento para sus familias.

Local Van por reapertura "centros botaneros" en Tapachula

Explicó, que de "El Corralito" dependen 16 familias de manera directa e indirectamente son más, que también están pasando por un momento económico muy difícil desde que apareció el primer caso positivo de esta enfermedad que está afectando al país. "Yo estoy vendiendo mi carro para poder pagar renta, impuestos y luz, porque no tenemos ingresos por el paro de labores que generó esta enfermedad, yo tampoco opté por poner un pósito, yo me apegue a las indicaciones a las autoridades para no tener problemas", externó.

Finalmente, el cambió en el semáforo de contagios a color naranja para Chiapas, se traduce en que posiblemente la reactivación de éstos y otros negocios sea antes.