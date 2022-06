Momento Corporativo | BMV, promover y ampliar nuevas fuentes de ingresos

El Grupo BMV que dirige José Oriol Bosch prepara una serie de proyectos para aumentar y diversificar sus ingresos en los siguientes trimestres, y aunque algunos dependerán de las autorizaciones regulatorias correspondientes, la expectativa es positiva. De hecho, Credit Suisse mejoró sus pronósticos de crecimiento anual promedio de ingresos del 2021 al 2025 a 6.1%, contra una tasa promedio de 5% para los cuatro años anteriores, es decir de 2017 a 2021. La correduría internacional adelantó que el Grupo BMV, analiza, por ejemplo, brindar servicios de custodia directa a instituciones financieras extranjeras, evitando las tarifas que cobran los bancos por intermediación y que son muy altas; permitir que Asigna -una de sus subsidiarias- acepte valores como depósito de margen (además de efectivo), lo que podría aumentar la liquidez en el mercado regulado de derivados; y nuevos productos en el segmento de datos de mercado como información histórica para operadores cuantitativos y de alta frecuencia, software de gestión de riesgos financieros, y datos consolidados sobre las bolsas de Latinoamérica. Bajo este contexto Credit Suisse reiteró su recomendación de Outperform sobre las acciones de Grupo BMV, pero redujo el precio objetivo a 45 pesos desde 50 pesos, que aún así representa una ganancia potencial superior a 23% considerando el nivel actual de los títulos.

Focos amarillos

¿Recuerdan la casa de bolsa Tactiv? Fue el nombre con la que la intermediaria inició operaciones en 2005; luego en 2012 cambió a Evercore Casa de Bolsa, y nueve años después retomó su nombre original. Resulta que HR Ratings modificó la perspectiva de la calificación de la Tactiv a Negativa desde Estable debido a la amenaza de su rentabilidad puesto que el bajo volumen de ingresos simplemente no alcanza para cubrir sus gastos administrativos y no se digan sus utilidades, y si en los próximos 12 meses la situación no mejora entonces habrá una seria afectación negativa a la calificación actual.

Más opciones

Para seguir ampliando su oferta de entretenimiento, izzi firmó un acuerdo con Ole Distribution para incorporar a su amplio catalogo de contenidos exclusivos los canales Sony Movies y DreamWorks. Con este acuerdo entre izzi y Ole Distribution, los amantes del cine podrán disfrutar de las películas más taquilleras de Sony Pictures, a través de Sony Movies, así́ como lo más relevante de la industria del entretenimiento infantil y familiar, a través de DreamWorks. “Con esta nueva alianza, izzi se consolida como el mayor agregador de contenidos del país, gracias a que concentramos las principales plataformas de streaming del mundo y cientos de canales con la mayor variedad de programas, series, deportes, películas y producciones originales”, comentó Mario Belgrano, director general de Producto de izzi.

