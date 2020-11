El banco de inversión Bradesco analizó, entre otros, el mensaje que el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, compartió en el evento que organizó Americas Society/Council of the Americas que preside Susan Segal. Y su principal conclusión es que el sector privado es cautelosamente optimista. Si bien Bradesco percibió un espiritu de colaboración y voluntad del gobierno y el sector privado de superar sus diferencias y acelerar la recuperación de la economía mexicana, hizo énfasis en los “deseos” que el Consejo Mexicano de Negocios, que ha mostrado una posición menos bélica que otros organismos empresariales, puso sobre la mesa al reconocer, en primer lugar, que en México sí hay inversión, pero no suficiente. 1) Incentivar nuevas inversiones mediante la depreciación acelerada. 2) Reactivar y apoyar a la Pymes con programas de garantía de la banca de desarrollo para que la banca comercial pueda otorgarles financiamiento en mejores condiciones. 3) Depreciación más rápida del IVA para apoyar la liquidez y capital de trabajo de las empresas. 4) Cumplir y ampliar el Acuerdo para la Reactivación Económica donde la iniciativa privada invertirá en diversos proyectos de infraestructura, y cuya segunda cartera se anunciaría en los siguientes días. Ahora el reto es que este nuevo acercamiento sea más duradero y eficaz que los anteriores, y que el gobierno finalmente escuche las propuestas empresariales antes de que la cautela pase a la incertidumbre.

El Grupo Financiero Banorte que preside Carlos Hank González fue seleccionado por tercera ocasión para formar parte del Índice de Sustentabilidad MILA Pacific Alliance 2020 de Dow Jones, firma que recientemente actualizó la conformación de sus diferentes índices que son una referencia básica para inversionistas internacionales que ahora tiene la mira puesta en compañías con alto desempeño ASG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo) como es el caso del grupo financiero que año con año avanza en la integración de la sustentabilidad en sus estrategias y operaciones que se refleja en una mejor relación con sus clientes, colaboradores e inversionistas.





Softek que encabeza Blanca Treviño desarrolló una solución integral para evitar una propagación del virus al interior de las empresas. Un centro de control, pasaporte digital, control de acceso y automatización, son los principales componentes de esta propuesta de valor y protección que se adapta a las condiciones específicas de los diferentes sectores económicos.

Fundacióm Dine Punta Mita y Peace Punta Mita encabezan el programa Connect Kids para apoyar la educación en línea de la población más vulnerable de la zona, y un primer paso será la entrega de 533 tabletas para estudiantes de primaria y secundaria para que puedan conectarse a sus clases en línea y no pierdan la continuidad de su educación.

