Tras Bambalinas / “Que retornen las horas serenas”, ERA

El discurso del gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, todavía es digerido por muchos de los asistentes al evento de la semana pasada cuando recibió la constancia de mayoría como ganador de la elección.

Hubo mensajes claros y contundentes, llamados a trabajar día y noche sin descanso por Chiapas y su hermosa gente. Que se pongan a su ritmo porque ERA trae mucha pila y sus objetivos no solo se centran a Chiapas, está claro que quiere hacer historia y trascender a nivel nacional, es decir, aspirar a la presidencia del país, pero esa será una historia que tendrá que empezar a escribir una vez que empiece a gobernar.

Otro mensaje fue el fragmento de nuestro himno a Chiapas, “Que retornen las horas serenas”. Primeramente, el pueblo quiere paz, quiere viajar libre y tranquilamente por los atractivos turísticos que tiene nuestra hermosa entidad. La entidad debe recobrar su seguridad de muchos años atrás. Su gente quiere salir a las banquetas a refrescarse por las tardes y escuchar la música de marimba como en aquellos ayeres maravillosos en los que la chamacada jugaba en las calles.

Y para los actores políticos que no se vieron favorecidos en la elección pasada, sobre todo allá en las alcaldías, también les cae para que se dejen de berrinches y de desestabilizar la paz y tranquilidad social de sus municipios. Muchos no aceptan que perdieron y que de verdad el pueblo ya no los quiere, que se dejen de rabietas, y que no piensen que al hacer escandalo harán que “El Jaguar Negro” voltee la mirada a ellos, los mande llamar y les diga que les dará un hueso como premio de consolación.

ERA quiere lo mejor para Chiapas, y no se va rodear en su gabinete de funcionarios identificados con el sexenio saqueador de Manuel Velasco. Tampoco de chapulines que han brincado de un partido a otro para poder satisfacer sus deseos voraces y ambiciosos.

Chiapas requiere de gente comprometida no solo con el proyecto humano y social de “El Jaguar Negro”, nuestro estado quiere hombres y mujeres referentes de un cambio generacional en la política, que antepongan el deseo de servir y ayudar a sus semejantes.

Y esto también lo digo firmemente porque en la campaña existió gente que nadó de muertito, y ahora hacen ruido porque quieren hueso carnudo. Por ahí un tal “BAFI”, que fue funcionario en el sexenio de Manuel Velasco, quiere volver a la mamazón. Ya estuvo inmerso, sin carisma y arraigo, arrogante en su trato a los medios de comunicación, ahora dice que quiere lo ayuden para posicionar su imagen para que “El Jaguar” voltee a ver y le regale un premio.

Ojo señores y señoras que se desgarran las vestiduras esperando ser tomados en cuenta para el próximo gabinete estatal. Tienen que ponerse a trabajar si quieren merecer o bien, deben dar los mejores resultados porque desde aquí en este espacio estaremos atentos y vigilantes de cada uno, sino dan el ancho simplemente les dirán adiós. Y no lo digo por gusto, lo ha manifestado ERA tajantemente en un discurso político impecable, totalmente apegado a la realidad social.

REFLECTORES

En el servicio de urgencias del IMSS Hospital Nueva Frontera, siguen las cosas de mal en peor. La saturación es mucha y el personal enfrenta severos problemas de estrés. Lamentablemente la delegada no hace nada al respecto. Se le observó junto a su jefe Zoé Robledo en conocido restaurante, también estuvo presente el secretario de Salud a nivel federal, pero desafortunadamente las cosas siguen fatales.

Ojalá que el director general del IMSS quien no quita el dedo del renglón en aparecer en 6 años en la papeleta para la gubernatura de Chiapas, haga algo de inmediato. El servicio de salud que pagan muchos trabajadores está rebasado. No solo urge más personal médico y enfermería, sino que también se mejore la atención. La población derechohabiente no merece ser atendida en el piso o sentada en una silla rígida, parecería que se repite la escena de años atrás cuando en el hospital general llamado de la muerte, así se atendía a los enfermos. Nos leemos en la próxima…