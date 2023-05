Vida y Milagros | La nueva telenovela "Minas de Pasión" tiene elenco completo

De Televisión

Empezamos la segunda quincena de mayo con la confirmación del elenco de la nueva telenovela Minas de Pasión, la que nos ha dado mucho de qué hablar esta semana con los nombres que sonaban, los que siempre sí se quedaron y con los que siempre no. La producción para el horario de las seis y media de la tarde en Las Estrellas está formada por Livia Brito, Osvaldo de León, Anette Michel, Alejandro Camacho, César Évora, Karyme Lozano, Cynthia Klitbo, Omar Germenos, Mayra Rojas, Rodrigo Murray, Alma Cero, Carlos Gatica, Rodrigo Brand, Lizy Martínez, Moisés Pañaloza, Arturo Posada, Edward Castillo y por supuesto, otros nuevos valores que ya iremos descubriendo en pantalla. Aunque ya teníamos una idea de los actores que formarían parte, una sorpresa fue saber el ingreso de César Évora, a quien vemos ahora mismo en Perdona Nuestros Pecados. Esta es una producción de Pedro Ortiz de Pinedo y la veremos cuando termine al aire la próxima temporada de Esta Historia me Suena, la que será el volumen seis...

Ya que hablamos de este exitoso unitario que está realizado por el mismo equipo de trabajo de Como Dice el Dicho, el de la productora Genoveva Martínez, esta tarde se llevará a cabo el claquetazo oficial del volumen seis en locaciones de la colonia Roma. En esta ocasión se presentará a la intérprete del tema musical que identificará a esta entrega, ella Paty Cantú, quien hace un par de meses tuvo un acercamiento con la producción y posteriormente se grabaron los promocionales y el videoclip para las entradas de capítulo.

Hoy lunes es de más claquetazos, porque en Televisa San Ángel empezaron desde temprano con las grabaciones de la segunda temporada de la serie Tal para Cual,, la protagonizada por Lorena de la Garza, Consuelo Duval y Gustavo Munguía. Este regreso ha sido muy compartido por el elenco, porque han abierto la puerta a los medios para las lecturas de libretos y otras actividades que nos han permitido conocer más de este regreso. En el elenco también se cuenta con la participación estelar de Reynaldo Rossano, Maribel Fernández, Lupita Sandoval y se habla porque en esta segunda entrega sea posible la participación especial de Adrián Uribe con su personaje de "Vítor"; así que sería interesante ver este reencuentro con "Nacaranda" en pantalla y en el horario de Noche de Buenas en Las Estrellas...

Y en la modalidad de rumores de pasillos, con los recientes cambios de integrantes en el programa Miembros al Aire, una posibilidad que se contempla en esta producción es el ingreso de Facundo en el equipo de conductores. Como sabemos, él está actualmente grabando la segunda temporada de su emisión de concursos ¿Cuál es el Bueno?, el que se transmitirá en Canal 5 próximamente y entre las novedades está que los famosos invitados tendrán algo en común, como haber sido parte de un grupo musical o un programa. Lo que se dice es que cuando Facundo termine las grabaciones, podría integrarse en forma a Miembros al Aire.

De Música

El palacio de Bellas Artes fue el marco para el esperado homenaje Regálame esta Noche, dedicado a Roberto Cantoral. El sábado por la noche fue para recordar tantos éxitos que son parte de la cultura popular de Latinoamérica que cobraron vida con las voces de Eugenia León, Fernando de la Mora y Javier Camarena, ellos con la Orquesta Sinfónica de Minería. Con estos elementos, recordar al maestro fue un viaje por grandes composiciones, a sus intérpretes y una manera de valorar una historia que quizá no regrese. Canciones como El Reloj, Me Odio, Noche no te Vayas, El Preso Número Nueve, Soy lo Prohibido, El Triste, La Barca y Quiero Huir de Mí, con la que Javier Camarena logró la primera ovación de pie de la noche, completaron un gran espectáculo en el que también hubo mariachi para un total de casi veinte títulos. Unas palabras de agradecimiento de Itatí Cantoral para los organizadores de este homenaje para su padre las expresó ella misma en el escenario, además de un mensaje para recordarlo usando los títulos de sus canciones y un poema para él, completaron el emotivo homenaje, en el que el Roberto Cantoral, a trece años de su partida, estuvo presente a través de videos y momentos mostrados en una gran pantalla. Entre los asistentes que llenaron el palacio se encontraban los hermanos Roberto y José Cantoral, el segundo quien también interpretó el tema Media Vida, de su autoría; también llegaron Eduardo y Roberto, hijos de Itatí, además de amigos, periodistas y personalidades del arte ...¡Hasta la próxima