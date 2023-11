Wharhol, Koons y hasta Cartier: los rostros del Museo Jumex en 10 años difundiendo el arte

El Museo Jumex cumple diez años de abrir sus puertas a las expresiones del arte contemporáneo en Ciudad de México; y lo celebra con exposiciones y diferentes actividades como seguimiento a su importante misión de difundir el talento y el ingenio de la nueva generación de creadores.

La idea fue del empresario Eugenio López, quien desde un inicio tenía muy claro su objetivo: convertir este espacio en la principal plataforma de arte contemporáneo, a través de la exhibición de obras creadas por los más reconocidos artistas de talla internacional y de primer nivel.

Paulina Madrazo, Rosaura Henkel, Beatriz Pasquel y Gaby Madrazo / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Adquirí mi primera obra de arte en 1994, es de Roberto Cortázar, me encanta y me sigue gustando desde que la compré, la conservo en mi casa”, dijo López, quien a su vez preside la Fundación Jumex de la cual surge este proyecto.

Eugenio López, Guadalupe Ramos Cárdenas y José Luis Espinosa / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

En entrevista exclusiva para El Sol de México, el también coleccionista y mecenas de arte, dijo que la llegada de este museo, significó un parteaguas para la sociedad y en lo personal, ya que fue la forma en que pudo involucrarse más a fondo con una de sus mayores pasiones y explorar todo ese mundo de formas y colores que en un principio era desconocido para él. “Todo este mundo me fascinó y lo fui aprendiendo en el camino, por eso me dediqué a conocerlo internacionalmente”, compartió Eugenio.

Su afición por esta disciplina lo llevó a convertirse en filántropo, apoyando constantemente a diferentes museos del país para la creación de programas educativos, actividades de difusión relacionadas con las artes visuales y las becas que Fundación Jumex entrega anualmente a curadores y artistas para estudios de posgrado en el extranjero.

Chantal Andere y Enrique Rivero Lake / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Asimismo, es miembro activo del patronato de otras instituciones; en México del Museo Tamayo Arte Contemporáneo; el Museo de Arte Moderno y el Patronato de Arte Contemporáneo (PAC). En Estados Unidos, López es miembro del Consejo de Patronos del New Museum of Contemporary Art en Nueva York y del Museum of Contemporary Art (MOCA) de Los Ángeles.

De esta manera, su aportación y contribución con el arte contemporáneo se ve reflejada en este museo que todo el mes se encuentra de fiesta, “el museo Jumex, me encanta”, comenta entre risas. “Qué puedo decir, hemos tratado de hacer lo mejor, hemos podido traer cosas bonitas para México”, refirió en torno al acervo cultural que ha albergado en cada una de sus salas.

Lourdes García y Rubén Cohen / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

A lo largo de diez años, en sus áreas de exhibición se han expuesto obras y colecciones de múltiples artistas como Gonzalo Lebrija con la muestra “Breve historia del tiempo”; Pedro Reyes con “Los robots no lloran”; Andy Warhol “Estrella oscura”, que fue una de las más concurridas del año 2017; Alexandra Bachzetsis “From a to b via c”, así como muestras de moda, entre las que destacan, “Naty Abascal ¡y la moda!”, y la más reciente, "El diseño de Cartier: un legado vivo”.

“Eso es lo que queremos, traer a México muestras nunca antes vistas y que sean accesibles para los mexicanos, también queremos acercar el arte a las nuevas generaciones que son las más interesadas”. Añadió, “el museo es un espacio de innovación de las artes”.

Enrique Norten y Lisa Phillips / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Como parte de las celebraciones de aniversario, se llevó a cabo un coctel de inauguración de la exposición “Todo se vuelve más ligero”, que reúne obras de más de 65 artistas nacionales e internacionales, mismas que pertenecen a la Colección Jumex y que se instalaron en todo el edificio, explorando los diferentes enfoques que tiene de la luz, ya sea para iluminar una imagen o un objeto y la forma en que ésta influye en nuestras vidas.

Para conmemorar esta importante fecha, el museo ha invitado a Lisa Phillips, directora del New Museum de Nueva York, a organizar y curar la exposición que estará abierta al público hasta febrero de 2024.

Patricia Marshall, Dorothy Berwin, Paua Dowd y Liza Lou / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Cuando pensamos en una exposición de aniversario, se vienen tantas cosas a la mente… estoy contento con el resultado y elegí a Lisa ya que la conozco desde hace muchos años, le tengo mucho respeto, además yo tengo una sala en el New Museum, pero independientemente de esto, yo quería a alguien de fuera, con una visión de fuera que aportara”, finalizó.

Piezas de la exposición / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Al evento asistieron galeristas, curadores y artistas internacionales, así como invitados especiales y entrañables amigos de Eugenio como el arquitecto Enrique Norten, Rosaura Henkel, Beatriz Pasquel, Guadalupe Ramos Cárdenas, José Luis Espinosa, entre otros.

Conceptos pop art / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

El famoso retrete del artista Marcel Duchamp es parte de la colección Jumex / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México









