Elena Poniatowska devela placa en teatro

Con la presencia de la escritora Elena Poniatowska como madrina, fue develada la placa de la primera temporada del monólogo Dios te hará invencible con esta espada, en el Teatro Casa de la Paz, de la Universidad Autónoma de México.

“Esta obra ha sido muy buena, en la que se reivindica a una mujer que fue maltratada y satanizada por vestirse como hombre para combatir. Aunque no podríamos decir que era meramente feminista, sí fue una mujer adelantada a su época”, señaló Poniatowska a El Sol de México, tras develar la placa, aunque confesó que el nombre de la obra no era muy de su agrado porque no cree ya en las espadas.

“Actualmente creo que hay toda una tendencia de la reivindicación femenina, ahorita las mujeres que son escritoras y actrices tienen muchísima más resonancia y respuesta”, agregó.

El monólogo, escrito y dirigido por el dramaturgo Alonso Barrera, narra una historia que se enfoca en un tiempo sin tiempo, en el infierno cíclico al que ha sido condenada Juana de Arco, tras haber sido acusada de herejía, “al ser un instrumento de Satanás para perpetuar la guerra”, como dice en una línea del texto.

Así, la puesta en escena se vuelve una jornada onírica, que se remonta a momentos cruciales en la vida de Juana de Arco, como la epifanía de Dios, que le anuncia que será la salvadora del Reino de Francia; su encuentro con el futuro rey, Carlos VII en la Orleans sitiada por los ingleses, su preparación y guía en las campiñas del ejército francés; su victoria y la coronación del rey y su captura por los borgoñeses, quienes la entregaron a los ingleses que la condenaron a la hoguera.

Todos estos hechos son intercalados con referencias y reflexiones de sucesos cometidos a lo largo de la historia, que se vuelven símiles de la lucha organizada de las mujeres, así como un reclamo a la fuerza masculina que ha insistido en someter la libertad femenina desde la antigüedad hasta nuestros días, no sólo en México, sino en el mundo entero.

También en entrevista con este diario la actriz María Aura contó que la preparación de la puesta llevó cinco años. En escena, la actriz además de decir todo el monólogo y hacer algunas coreografías, también realiza tiro con arco y batallas con espada, experiencia que le ha permitido mejorar sus capacidades histriónicas para comunicar todas las sensaciones y emociones que proyecta una figura como la de Juana de Arco, pero también de su conciencia ante la lucha feminista.

“Siento que soy otra a la que fui cuando comencé la temporada, a ahora que la terminé. Estoy convencida de que es muy importante seguir llevando el discurso feminista al teatro, porque aún vivimos una situación de violencia muy enconada. Es por eso que decidimos hacer esta obra”, comento la actriz, hija de la dramaturga mexicana Carmen Boullosa y el fallecido poeta Alejandro Aura.