Chabelo pudo representar a México en los Juegos Olímpicos, ¿por qué no fue?

Uno de los actores y comediantes más grandes de México Xavier López, mejor conocido como Chabelo para los cuates, pero pocos saben su amor que tenía hacia los deportes.

Chabelo nació en Chicago, Estados Unidos, pero de padre leones y durante su infancia y juventud practicó lucha grecorromana y se quedó a nada de representar a México en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1995.

Xavier López practicó varios deportes como futbol americano y la lucha grecorromana. Esta última le abrió para en el deporte amateur en nuestro país.

A los 17 años, Chabelo había ganado varías competencia y obtuvo su boleto para viajar a Finlandia, pero día antes de subirse al avión, el entonces federativo de la Federación Mexicana de Lucha Grecorromana le dijo que tenía que pagar 40 mil pesos para asistir a la justa olímpica, una cantidad de dinero que su familia no contaba y su lugar fue ocupado por el que había quedado en segundo lugar.

“Lloré mucho aquellos días, porque nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había lana, no había juegos” así lo comentó en entrevista para el diario Heraldo en el 2008.

Tras no poder asistir a los Juegos Olímpicos, Chabelo decidió seguir estudiando y años después fue seleccionado por los Pumas para jugar como tackle defensivo. El futbol americano fue otro de los deportes que practico y jugó ya que siempre fue fiel aficionado a los deportes.

Luego de la mala experiencia que vivió de no poder representar a México en una justa olímpica, el actor siguió su camino y se convirtió en uno de los comediantes más queridos por los niños ya que durante 40 años estuvo al frente del programa “En familia con Chabelo”.

