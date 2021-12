Continúa el legado de la dinastía Sureña en Tapachula y alrededores

Desde los años 60s, el comienzo en la lucha libre del Gallo Sureño o conocido como “Panchito” Moreno de Tapachula, dio buenos frutos pues se caracterizó por su estilo de llaveo a ras de lona y lances aéreos, logrando derrotar a sus rivales con la famosa “Pisadora”, además que le enseñó a sus hijos el conocimiento y la humildad sobre la lucha libre; desgraciadamente falleció en el año del 2018 convirtiéndose en una leyenda del ring.

En entrevista en exclusiva para Diario del Sur, El Gallo Sureño Junior platicó que cuando su padre debutó por primera ocasión en la ciudad de la Piedra como Guapo Siniestro Huixtleco, era reservado de sus propios padres y escondía su identidad a pesar de que él mismo los llevaba a ver las funciones, no obstante se dieron cuenta de su identidad una vez que fue lesionado y tuvo que ser llevado a un hospital, luego perdió la máscara.





Posteriormente, fue por amigo que tenía una revista en la ciudad de México llamada Mr. Gallo, que lograron formar otro personaje pero en esta ocasión se convirtiera en El Gallo Sureño por la frontera en Chiapas.

Debido a que “Panchito” Moreno no quería que sus tres hijos se formaran como luchadores profesionales, escondía sus prácticas en su casa pero fue descubierto, por lo que decidió someterlos a duros entrenamientos con sus propios compañeros experimentados, quienes aceptaron que el linaje corría por las venas de los jóvenes.

Gallo Sureño Junior inició a los siete años a prepararse y fue a los 12 que debutó a nivel internacional en Guatemala, evento que fue transmitido en televisión pero fue como Gacela Negra. Por su parte, su hermano decidió llamarse Gallo 2 y sus mayores logros fue ganarle el campeonato latinoamericano a Abismo Negro, logró quitarle la caballera a El Apache; también salió su otro hermano como Gallo Sureño 3, a quienes les ha dejado mucha satisfacción su participación en la lucha libre y ahora tienen la escuela que ha sido un semillero de futuras promesas.

Practicando llaves de lucha libre/ Foto: Vesper Rivera | El Heraldo de Chiapas

Al ponerse la máscara, se convierte en un personaje pero antes de subir al ring se encomienda a dios y a la virgen de Guadalupe, para poder tener la confianza de que todo saldrá bien.

Para Gallo Sureño 2 o como se hace llamar en la actualidad El Traidor, sabe que es un deporte en donde “te lastimas y hasta podría costarte la vida”, por lo cual su señor padre no quería que pasaran esos riesgos.

Los hijos del Gallo Sureño continúan con la enseñanza de la lucha libre en Tapachula, apoyando a jóvenes promesas/ Foto: Vesper Rivera | Colaborador

“Recuerdo que para mis inicios a mis 8 años me daban tremenda paliza los luchadores experimentados, nunca me rendí, ya tuve la oportunidad de enfrentarme con Mascarita Sagrada, Mini Espectrito, además de que fui a aplicar el examen a la Triple AAA en donde logré el pase, pero decidí irme al bando rudo, también de medir fuerzas con el ex WWE Súper Crazy, Cibernético, la Parka, Chessman hasta tuve la oportunidad de participar en un programa de televisión con Rey Misterio, dándole a todos su sello de la familia con la llave de la “Pisadora”, feliz de que los hermanos continuemos con la dinastía sureña en beneficio de los seguidores pero principalmente de los niños”.

Los Gallos seguirán hasta el último día de su vida enseñando a más personas, luchando y brindando peleas profesionales, también trayendo eventos de alta calidad con estrellas reconocidas a esta Perla del Soconusco.