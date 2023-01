De la euforia al drama: Damar Hamlin y otros deportistas que se han desvanecido en el campo

El partido entre los Bengals y los Bills de la semana 17 de la NFL se suspendió en el primer cuarto debido a que Damar Hamlin, jugador de Buffalo se desvaneció en el terreno de juego y fue llevado al hospital. La decisión se dio luego de que el comisionado y los árbitros hablaron con los coaches, quienes pidieron parar el partido de manera momentánea.

“Damar Hamlin sufrió un paro cardíaco luego de un golpe en nuestro juego contra los Bengals. Su ritmo cardíaco se restableció en el campo y fue trasladado al Centro Médico de la UC para más pruebas y tratamiento. Actualmente se encuentra sedado y en estado crítico”, se leía en un comunicado que publicaron los Bills

Pero este no es el único caso que se ha dado, pues los más dramáticos que se pueden recordar han sido en partidos de Futbol, donde los jugadores desgraciadamente no han podido regresar a su carrera profesional o no han salido con vida.

Christian Eriksen

El nombre de Christian Eriksen dio la vuelta al mundo en la Eurocopa de 2020, cuando en un partido entre Dinamarca y Finlandia, justo antes de terminar el primer tiempo, el delantero, pegado a una banda por sector izquierdo, comenzó a caminar de manera extraña hasta desvanecerse con los ojos abiertos y sin moverse.

La gravedad de la situación fue impactante y varios jugadores comenzaron a pensar lo peor; sin embargo, de manera rápida, el cuerpo médico de Dinamarca corrieron a Christian para practicarle una reanimación cardíaca, que se alargó por interminables 10 minutos, en los que prácticamente el delantero estuvo ‘muerto’.

Al final lograrlo traerlo a la vida y salió en camilla y con algo de conciencia, ante el aplauso de todos los asistentes al estadio, que estaban a nada de ver una de las tragedias más grandes en la historia del futbol sobre el terreno de juego. El futuro de Eriksen, tras la recuperación era una interrogante, pero sus deseos y con la autorización médica, volvió a jugar de manera espectacular.

Gregory Mertens

El belga de 24 años Gregoy Mertens, que fue internacional con la selección sub-19, falleció hoy tras permanecer en estado crítico desde que sufrió el lunes un desfallecimiento en el terreno de juego.

El joven defensor del Sporting de Lockeren murió en el hospital Limburgo Este de Genk (este de Bélgica), ciudad donde el lunes cayó desplomado cuando jugaba con su club contra el equipo local, a los 20 minutos de iniciarse el partido, informó la agencia Belga.

Davide Astori

Uno de los casos más recientes de esta tragedia es el del italiano Davide Astori, futbolista que formaba parte de la Fiorentina de Italia y que lamentablemente perdió la vida. El caso del capitán del equipo morado no fue en la cancha, pero es muy recordado debido a que esto pasó en el hotel de concentración solo horas antes de que jugaran un duelo de la Serie A. Astori murió debido a un paro cardiaco en marzo del 2018.

Cheik Tioté

El futbolista Cheik Tioté se encontraba en un entrenamiento con su club Beijing Enterprises, conjunto de China, cuando se desvaneció. Inmediatamente fue atendido y trasladado a un hospital; sin embargo, nada se pudo hacer y se confirmó su fallecimiento en junio del 2017.

Antonio Puerta

En España hubo un caso que conmovió mucho al mundo delfutbol. Antonio Puerta tenía 22 años y defendía al Sevilla en un duelo ante el Getafe, pero antes del minuto 30 todo se salió de control. El jugador sufrió un desmayo y lograron salvarlo en el terreno de juego. Puerta logró salir por su propio pie, pero en el vestuario sufrió múltiples desmayos, por lo que fue trasladado a un hospital y lamentablemente perdió la vida, cuando su pareja tenía ocho meses de embarazo.

Marc Vivien Foe

Durante la Copa Confederaciones en 2003, Marc Vivien Foé dejó a todos impactados. El futbolista de Camerún se desplomó y murió en el terreno de juego mientras se enfrentaban a Colombia. Quizás fue uno de los momentos más dramáticos en la historia de este deporte.

Miklós Fehér

Durante los últimos minutos de un partido del Benfica ante el Vitoria Guimaraes, Miklós Fehér trató de impedir un saque de banda,fue amonestado y al querer posicionarse en el campo, se agachó para tomarse las rodillas y cayó fulminado en el campo. Eldelantero húngaro murió una hora después del incidente y dejó perplejos a todos los asistentes.

