Canelo Álvarez revela que sufrió parálisis facial por el estrés: esto pasó con el boxeador

El pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez habló sobre la presión a la que muchas veces ha sido sometido a muchas presiones en su carrera y esto ya le pasó factura porque aseguró que hasta sufrió una parálisis facial.

El multicampeón mexicano dio a conocer en una plática con el Chicharito Hernández que aunque disfruta boxear, muchas veces esto conlleva muchas responsabilidades y al final de cuentas esto le pasó factura.

Te puede interesar: Canelo Álvarez, listo para su pelea en el estadio Akron: estoy más motivado que nunca

“Me dio parálisis facial, no hace mucho por el estrés que traía y tantas cosas que tenía, entonces los que trabajan conmigo se preocuparon, porque son mis amigos y son los que están ahí. Los que estaban encargados de los carros me preguntaron ‘¿qué le pasó?, ¿por qué está así?’, y les dije que fue por puro pinche estrés. ‘No manche, nosotros pensábamos que no tenía preocupaciones, que no se estresaba”, dijo en la transmisión.

Saúl Álvarez dio a conocer que afortunadamente supo sobresalir de esta situación y el gol, que es su grande pasión, le ayudó mucho para salir adelante.

“Pero al final de cuentas vale la pena, más cuando sabes cómo manejar la situación. Bendito Dios nunca he tenido ningún vicio, el único es el golf. Tengo a mi familia, que es la cosa más importante de mi vida”.

¿Cuánto dinero tiene el Canelo Álvarez?

El Canelo Álvarez es uno de los deportistas más ricos del mundo. El pugilista mexicano puede presumir de ser uno de los más importantes en la actualidad y una prueba de ello, es que gana muchos millones cada que tiene una contienda.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, Saúl tiene una fortuna cerca a los 180 millones de dólares, esto sin contar lo que percibió en su pelea con Genaddy Golvkin o la última que tendrá en el estadio Akron de Zapopan, Jalisco.