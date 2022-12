No le falté el respeto a México ni a la camiseta: Messi tras polémica por playera del Tri

Ataviado por tanto periodista en la zona mixta tras terminar el juego entre argentinos y polacos, Lionel Messi pidió terminar con la polémica que surgió en el vestidor con la playera mexicana en donde el boxeador Saúl Álvarez lo criticó y amenazó a través de redes sociales.

"Fue un malentendido. El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. No tengo que pedir perdón porque no le falte respeto a la gente de México ni a la camiseta", dijo puntualmente.

Lee también: Jugamos como nunca y perdimos como siempre: México está eliminado del Mundial

Del juego, lamentó nuevamente errar desde los once pasos, situación que espera solucionar rumbo al juego de los octavos de final contra Australia en caso de que se dé otro tiro desde los once pasos.

♬ sonido original - Juan Carlos Solís Sc @fulano_solis Vamos con algo de polémica ¿ #Messi patea y brinca sobre la playera de la #señeccionmexicana ? La verdad yo no estoy seguro si es la playera y no veo una “patada” como tal; ¿y ustedes? #qatar2022

"Tuve el penal, un pase atrás de Enzo. Con bronca por haber errado el penal, pero el equipo no se cayó, salió fortalecido después del error mío", dijo el argentino.

Por último, respetó en todo momento a Australia, la prueba oceánica en los octavos de final.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Hay que jugar contra Australia que va a ser un partido muy duro, no nos podemos confiar. Hay poco tiempo de descanso, esperemos hacer lo mismo que hoy", finalizó el futbolista.

Nota publicada originalmente en el ESTO