Que este sea el mejor de todos: el deseo de Memo Ochoa para su quinto Mundial

Doha. El pesimismo viene de fuera. Memo Ochoa, el grupo, están acorazados. El portero azteca nota la ilusión de siempre en sus compañeros por hacer un buen torneo. En lo personal es su quinto Mundial. Guillermo espera que sea el mejor.

“Al estar en mi quinto Mundial, soy un afortunado y un privilegiado. Estar en una Copa del Mundo nunca es sencillo para un futbolista; hay grandes jugadores que no tienen la oportunidad de vivir un Mundial en su carrera. Vivir cinco ha sido maravilloso, magnífico”, comentó Memo.

Ochoa se va a poder sentar en la misma mesa que Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Lothar Matthäus, Messi, Cristiano Ronaldo: “Quiero que el quinto sea un Mundial distinto, diferente; el mejor de todos”, comentó.

Memo tiene elegido su Mundial preferido. Brasil 2014: “Cada Mundial tiene su historia y su valor. El de 2014 significó mucho para mí, el juego contra Camerún es mi primer partido tras esperar dos Mundiales en la banca. Y el 0-0 contra Brasil fue muy importante para mí carrera, es un antes y un después, la gente me lo sigue recordando en muchos países. Ojalá dejemos otra imagen bonita en este Mundial”, destacó.

Qatar 2022 es distinto. Las críticas rodean a los verdes. Eso lo escucha, pero no deja que les perjudique: “Nosotros nos hemos enfocado a lo nuestro, somos los primeros en querer mejorar cada vez que un partido no nos sale bien. Nos gusta ganar y nos gusta ganar jugando bien. Queremos que la gente se sienta contenta de este tipo de juego. El equipo tiene esa ilusión, mucha gente es joven, no tiene experiencia en Mundiales, pero saben lo que es ir a unos Juegos Olímpicos”, expresó.

Memo cuenta las horas para el debut contra Polonia: “En lo personal se siente ese nervio, ansiedad que todos tenemos, esperando que llegue el partido, lo que queremos es jugar, la espera se hace larga”, dijo

El poco optimismo que percibe en la gente puede ser generado por los medios: “La presión mediática depende cómo lo tomes, qué tanto caso le hagas, veas o leas. Somos un país de mucho futbol donde a todas horas hay programas de radio, de televisión, diarios deportivos. La tendencia ha sido el detonante de los clicks. Ya no se habla de lo deportivo. Se ha vuelto un show alrededor del futbol. Es algo que tenemos que decir”, comentó.

Ochoa habló del juego contra Polonia, Lewandowski roba los reflectores: “Sabemos de la calidad de Robert, por algo está en los mejores equipos del mundo, estamos preparados”, mencionó.

Memo dijo que “Argentina tiene a Messi y luego nos olvidamos de Arabia Saudita, se dice que es el rival fácil, pero no es cierto, son un buen equipo y su país está cerca, muchos aficionados pueden estar en el estadio, parecido a lo que sucede con nosotros cuando jugamos en Estados Unidos”, finalizó.

