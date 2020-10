Las Lechuzas preparan el partido frente a Dragones Fc

Con la mira puesta en el primer partido del torneo de la Tercera División Profesional, las Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez comienzan a preparar el encuentro que tendrán contra Dragones Fc, los universitarios quieren a toda costa debutar con una victoria en el campeonato.

Los emplumados tuvieron su último ensayo de la pretemporada frente a la Selección de Tecpatan, equipo al que derrotaron cuatro goles a dos, con lo que se da por terminador la etapa de preparación a días del arranque la temporada.

Los dirigidos por el estratega Julio Raúl Aguilar Flores pudieron visitar por primera vez el estadio “Flor del Sospó”, inmueble que a partir de ahora será su nueva casa en el torneo TDP; y en el que esperan que a partir del próximo fin de semana se convierta en en una plaza difícil para los rivales que enfrentarán durante el certamen.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





El técnico de las Lechuzas ha decidido trabajar a puerta cerrada estos tres últimos días, donde no va a permitir que el plantel se distraiga en lo absoluto; el grupo está consciente que no solamente se están jugando los primeros tres puntos del torneo, si no que será la primera final que afrontarán en esta competencia.

Por su parte, los futbolistas universitarios están ansiosos de que el balón comience a rodar, para disputar el primer juego frente al conjunto oaxaqueño, de quienes se saben han jugado un importante número de partidos amistosos en la pretemporada, donde han logrado ganar varios de estos compromisos.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas

Presentación de la nueva piel de las Lechuzas

Este viernes se llevará a cabo la presentación de los uniformes que usará las Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez en el torneo de la Tercera División Profesional.

Lee también: Lechuzas continúa con paso firme la pretemporada

El evento tendrá lugar a las 19:00 en el campo infantil de la institución educativa, donde estarán presentes los directivos de la UPGCH, cuerpo técnico, jugadores y el staff que integrarán el club en esta nueva travesía en el futbol mexicano.