¿Qué deportes nuevos habrá en los Juegos Olímpicos 2024

Por tercera vez en la historia del deporte, París se prepara para recibir los Juegos Olímpicos en el año 2024, el certamen se realizará del viernes 26 de julio al domingo 11 de agosto.

Con alrededor de 10.500 atletas y 206 delegaciones provenientes de todo el mundo, la capital francesa se convertirá en el epicentro del deporte mundial durante este magno encuentro.

Además de las 28 disciplinas tradicionales que forman parte de los Juegos Olímpicos, París 2024 incorporará cuatro nuevas disciplinas, marcando así una nueva era en el movimiento olímpico. Las nuevas disciplinas son:

Escalada deportiva

Skateboard

Surf

Breaking Dance

El breaking, un estilo de baile urbano originario de la cultura hip-hop, se suma a la lista de deportes olímpicos en París 2024, reflejando la diversidad y la evolución constante del movimiento olímpico.

Por su parte, la escalada deportiva, el surf y el skate se consolidan como disciplinas olímpicas después de su exitoso estreno en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Estos cuatro deportes se unirán a las disciplinas clásicas, enriqueciendo así la experiencia deportiva y cultural de los Juegos Olímpicos.

Para los siguientes Juegos Olímpicos, Los Ángeles 2028, se han anunciado cinco nuevas disciplinas que se incorporarán al programa olímpico. Estas son el criquet, futbol bandera, beisbol-softball, lacrosse y squash.