¿Cuales son las enfermedades causadas por el calor? Esto debes saber

Es cierto que el calor puede ser un enemigo peligroso para la salud, especialmente para ciertos grupos de personas vulnerables como los ancianos, los niños, los enfermos y las personas obesas. El organismo humano tiene mecanismos de defensa contra el calor, siendo el sudor uno de los más importantes, ya que permite enfriar el cuerpo a través de la evaporación. Sin embargo, el sudor no solo elimina agua, sino también sales y minerales que son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo.

Cuando se produce una exposición prolongada a altas temperaturas y no se reponen adecuadamente los líquidos, sales y minerales perdidos a través del sudor, pueden surgir problemas de salud graves. Algunos de estos problemas incluyen:

Deshidratación: es la pérdida excesiva de agua y electrolitos del cuerpo. Si no se reponen los líquidos de manera adecuada, la deshidratación puede llevar a complicaciones graves e incluso a la muerte si no se trata a tiempo.





Golpe de calor o insolación: ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura debido a la exposición prolongada a altas temperaturas. Los síntomas iniciales incluyen sudoración excesiva, aumento del ritmo cardíaco y respiración acelerada. Si no se toman medidas para enfriar el cuerpo, pueden aparecer síntomas más graves como náuseas, vómitos, fiebre alta y desmayos. El golpe de calor puede ser mortal si no se trata de inmediato.

Afecciones cutáneas: el exceso de sudoración puede provocar irritación y erupciones en la piel, especialmente en áreas donde se acumula la humedad y la fricción de la ropa, como las axilas, las ingles y los pliegues de la piel.





Calambres musculares: la pérdida de sales y minerales a través del sudor puede desencadenar calambres musculares, especialmente durante o después de realizar ejercicio intenso. Los calambres suelen afectar a las piernas, los brazos y el abdomen.

Es importante tomar medidas para protegerse del calor, especialmente en días de altas temperaturas. Algunas recomendaciones incluyen mantenerse hidratado bebiendo suficiente agua, evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día, usar ropa ligera y transpirable, buscar lugares frescos o con aire acondicionado, y estar atento a los síntomas de deshidratación o golpe de calor para buscar atención médica si es necesario.

