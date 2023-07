¿Cómo proteger las aplicaciones bancarias de tu celular? Aquí te explicamos

El celular se ha convertido en una herramienta de gran importancia en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, también es importante reconocer los riesgos asociados con su uso, especialmente en términos de seguridad y protección de nuestras cuentas y datos personales.

Los métodos que se mencionan a continuación, como el smishing, el vishing, el phishing, el pharming y la ingeniería social, son técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes para engañar a las personas y obtener información confidencial, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o información bancaria.

Foto: Pixabay

El smishing se basa en el envío de mensajes de texto falsos que parecen provenir de fuentes confiables, como bancos o empresas reconocidas. Estos mensajes suelen incluir enlaces a sitios web fraudulentos, con el objetivo de obtener información personal o financiera cuando la persona visita esos sitios.

El vishing, por otro lado, implica llamadas telefónicas falsas donde los delincuentes se hacen pasar por representantes de bancos u otras instituciones financieras, y solicitan información confidencial bajo el pretexto de resolver un problema o realizar una verificación de seguridad.

Foto: Pixabay

El phishing se refiere al envío de correos electrónicos fraudulentos que parecen ser legítimos, utilizando logotipos y diseños similares a los de empresas conocidas. Estos correos electrónicos suelen solicitar información personal o financiera y pueden contener enlaces a sitios web falsos.

El pharming implica redirigir a los usuarios a sitios web falsos sin su conocimiento, a menudo mediante la manipulación de los servidores DNS. Esto permite a los delincuentes recopilar información ingresada por los usuarios en estos sitios falsos.

La ingeniería social se basa en la manipulación y el engaño para obtener información confidencial de las personas. Los ciberdelincuentes pueden utilizar técnicas de persuasión, confianza o intimidación para hacer que las personas revelen información valiosa.

Foto: Pixabay

Para protegerte contra estos tipos de fraude, es importante seguir algunas medidas de seguridad básicas. Algunos consejos incluyen:

- No hacer clic en enlaces sospechosos en mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas telefónicas. En su lugar, accede directamente al sitio web oficial de la institución o empresa en cuestión.

- No proporcionar información personal o financiera a menos que estés seguro de la legitimidad de la solicitud. Las instituciones legítimas no solicitarán información confidencial por correo electrónico, mensaje de texto o llamadas no solicitadas.

- Mantener tus aplicaciones y sistema operativo actualizados, ya que las actualizaciones a menudo incluyen parches de seguridad importantes.

- Utilizar contraseñas seguras y únicas para tus cuentas, y considerar el uso de autenticación de dos factores cuando esté disponible.

- Mantener un software antivirus o de seguridad en tu dispositivo y mantenerlo actualizado.

Recuerda que la educación y la precaución son fundamentales para protegerte contra el fraude cibernético. Siempre desconfía de cualquier solicitud de información personal o financiera y verifica la autenticidad de las comunicaciones antes de tomar alguna acción.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️