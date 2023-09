¿Se adelantó? Hombre adornaba su casa y termina celebrando el Día de la Independencia

En un tranquilo vecindario, un ciudadano mexicano se convirtió en la sensación de las redes sociales al protagonizar un divertido episodio patriótico. Mientras adornaba su casa, el señor, acompañado por dos mujeres a cada lado, intentaba colocar una bandera en su balcón.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando uno de los integrantes de un mariachi, que se encontraba frente a la casa, hizo sonar su instrumento en honor a la bandera. Este inusual y oportuno gesto tomó por sorpresa al dueño de la casa, quien, sin dudarlo, realizó el saludo de "firmes", seguido de risas contagiosas por parte del mariachi y las mujeres presentes.

El momento, capturado en un video compartido por @aracely._gl en su perfil de Tiktok, rápidamente se volvió viral. Las risas del público no se hicieron esperar, y los comentarios no tardaron en inundar la red social. Uno de los usuarios expresó: "El ingenio del mexicano no tiene límites. México siendo México".

Esta inesperada y divertida escena se ha convertido en un recordatorio del espíritu festivo y la creatividad que caracterizan a la cultura mexicana. El video ha generado un sinfín de sonrisas y ha unido a la comunidad en torno a este peculiar y encantador episodio patriótico.

Sin lugar a dudas, este momento se quedará en la memoria de todos los involucrados, demostrando que la celebración de la identidad y el amor por el país puede surgir en los lugares y momentos más inesperados.

