Facebook e Instagram se caen: los memes del caos en internet

Este 5 de marzo, las redes sociales de Meta, Facebook, Instagram y Threads, sufrieron una caída, según reportaron usuarios que no pudieron ingresar a sus cuentas o cuyas sesiones se cerraron de manera inesperada.

Y aunque parece que el problema no está solucionado, los internautas no perdieron el tiempo para explotar su lado más divertido en medio de la tragedia, pues si bien no pueden publicar en sus cuentas de Meta, todavía les queda la red social “X” para expresarse.

Te compartimos los mejores memes de la caída.

Se caen Facebook e Instagram

Los primeros memes que compartieron en Twiter fueron sobre los primeros posts preguntando si alguien más se encontraba en la misma situación.

Gente llegando a preguntar si se cayó Facebook e Instagram pic.twitter.com/8WnUd0oWCk — Gus. (@gustacoalpastor) March 5, 2024

Además de los esfuerzos que podrían estar haciendo en estos momentos para restablecer la normalidad en las redes sociales, que son de las más utilizadas por los usuarios.

Los trabajadores de Facebook e Instagram en estos momentos pic.twitter.com/o0vuU4T9c2 — El Vato Loco (@ElVatoLoc0) March 5, 2024

También decidieron recordar los viejos tiempos, cuando no había redes sociales, solo el "ayayayay" en los teléfonos de juguete. Se cayeron facebook e Instagram, cualquier cosa por el ayayay pic.twitter.com/ordY7DwwkD — marcie (@flowersfrdays) March 5, 2024

Y claro que no podían faltar los de "la vieja confiable" y similares, en referencia que "X", antes Twitter, "siempre esta disponible" cuando se caen otras redes sociales.

pic.twitter.com/Oorx1jg4Qk — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) March 5, 2024





WhatsApp, Facebook e Instagram caídos y Twitter como siempre tranquilito.pic.twitter.com/5RUh9jo9lw — Marco 🆇 (@__ElBicho007) March 5, 2024





X (Twitter) en este momento con la caída de Facebook e Instagram



#facebookdown #Fb #Ig pic.twitter.com/m9ejtRJCvs — Mr.Maniac (@MrManiacTv) March 5, 2024





Facebook e Instagram cayéndose.



Twitter: pic.twitter.com/5egAhgXNDT — El Diaz (@SoyDaniloDiaz) March 5, 2024

Además de Facebook, Instagram y Whatsaap, Meta tien una red social que se llama Threads, pero al parecer es la que menos personas utilizan, pues mientras los usuarios reportaron la caída de las dos primeras, Threads solo fue mencionada en los memes.