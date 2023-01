¿Ya sabes del nuevo truco que whatsApp habilitó? Aquí te contamos

Tal y como ya lo había anunciado WhatsApp hace unas semanas, ¡por fin tenemos la funcionalidad Message Yourself, desbloqueada!



Por si no estabas enterado/a de lo que es esta función, se trata de un chat personal en el que podrás enviarte notas, fotos, audios o las novedades y los recordatorios que necesites para el día a día.





Anteriormente, la función “Message yourself” o "Mándate un mensaje", sí hacemos la traducción, estuvo disponible por un tiempo, solo en la versión Beta de WhatsApp. No obstante, debido al buen recibimiento que tuvo dicha característica durante sus pruebas, se hizo posible para todos los celulares compatibles con la app, sean Android o iOS

No te preocupes, que no tendrás que hacer un sin fin de artilujios para tener esta opción habilitada, simplemente deberás abrir WhatsApp y crear un nuevo chat; en ese momento verás tu propio contacto al principio del listado. Deberás hacer clic en tu nombre y la funcionalidad ya estará lista para enviar un mensaje. Por lo que no tendrás que seguir usando el chat de tu mejor amiga o amigo como bloc de notas.

Dile también adiós a crear un chat grupal para luego eliminar al resto de participantes, ya que antes solo así podrías tener un espacio para escribir lo que querías en tu cuenta de WhatsApp.