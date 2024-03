Entrega PVEM constancia a ERA como su candidato a la gubernatura de Chiapas

En asamblea estatal, luego de una votación unánime, la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón Trujillo y la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Valeria Santiago Barrientos, entregaron a Eduardo Ramírez Aguilar, la constancia de ratificación que lo avala como candidato a contender por la gubernatura de 2024 a 2030.

Antes de tomar protesta, Ramírez Aguilar dijo que “la nueva era no es solamente un concepto, la nueva era tiene que ver con un cambio de conciencia, tiene que ver con una participación política donde no solamente sea la electorera, si no tenemos principios, si no tenemos valores, no nos acompaña nada en la vida”.

El candidato por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, agradeció al Partido Verde Ecologista por su confianza y reconocimiento indicándoles que en él van a tener a un amigo, a un aliado y a un compañero, porque son parte del mismo movimiento.

Asimismo, reconoció el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, como un hombre que ya se ganó su espacio en la historia de México y comentó que en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, es un gran aliado, un gran demócrata, que tiene el respeto y reconocimiento del pueblo y, de él.

“Yo quiero hacer historia y quiero contagiarlos a ustedes a que hagan política para hacer historia, no hagamos política para llenar la vanidad, el ego o lo que es peor, las bolsas, hagamos política para ganarnos nuestro espacio en la historia de Chiapas“, finalizó.