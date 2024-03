Olga luz presenta solicitud de registro, busca la gubernatura de Chiapas

Municipios Estudiantes de la Unich de San Cristóbal denuncian irregularidades de la rectoría

Respaldada por los partidos políticos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), Olga Luz Espinosa Morales, diputada federal con licencia, presentó la tarde de este miércoles ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) solicitud de registro de su candidatura a la gubernatura del estado para las elecciones locales del 2 de junio próximo.

Con la presencia de los dirigentes estatales del PRD, José Antonio Vázquez Hernández; del PRI, Rubén Antonio Zuarth Esquinca y del PAN, Carlos Alberto Palomeque Archila, Espinosa Morales llegó a la sede del Órgano Público Local Electoral para ratificar su deseo de contener por el cargo de elección de mayor importancia en el estado de Chiapas.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, estuvo acompañada de Diana Vega Gálvez hija de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la presidencia de la república por la Coalición Fuerza y Corazón por México y de Jesús Zambrano Grijalbo, dirigente nacional del PRD, donde dejó claro ante los medios de comunicación que el más grande problema del estado es la seguridad y es el tema que ocupa el primer lugar en su agenda política, por lo que solicitó el Protocolo de Seguridad del Instituto Nacional Electoral (INE) para recibir protección las 24 horas del día por elementos de la Guardia Nacional.

"Vamos con todo al registro y a la contienda", dijo Olga Luz Espinosa Morales, al llegar a la sede del Órgano Público Local Electoral en un Volkswagen conducido por el candidato a diputado federal por el VI distrito, Ángel Yuing.

Espinosa Morales dijo en entrevista posterior al registro, que aquí no tenemos el recurso, pero tenemos el corazón, como se ha hecho siempre desde el PRD, siempre hemos caminado cercano a la gente, está coalición Fuerza y Corazón por Chiapas tiene con qué competir a la coalición Sigamos Haciendo Historia, para empezar Tuxtla Gutiérrez lo vamos a ganar, somos adversarios con Oscar Eduardo Ramírez Aguilar en esta contienda, candidato de la otra alianza, creo que debe haber un pacto de civilidad no solamente entre los partidos políticos, debe haber un pacto político entre los candidatos.

Ayer tuvimos el día más violento en Tuxtla Gutiérrez, ustedes lo quieren, yo tampoco, yo recuerdo el Tuxtla que teníamos antes, Chiapas ha estado violento desde el 2018, y siempre lo denuncie desde que fue candidata local, ahora como candidata a la gubernatura me preocupa la seguridad, no hay otro tema, seguridad va encaminado con todo, si no hay seguridad los maestros en Chicomuselo no dan clases, las escuelas están vacías, en Frontera Comalapa también, en toda esa zona ni hay educación, si no hay seguridad no hay empleo, añadió.

El proceso electoral, así lo dije en las palabras que oude dar en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que yo tengo el protocolo de la Guardia Nacional, lo que me da vergüenza es que hoy los candidatos necesitemos ese protocolo porque no debería ser, es el primer proceso electoral que estamos utilizando a la Guardia Nacional y esta debe estar acuerpando a los ciudadanos, hoy la democracia está en riesgo, no es fácil, han asesinado a 23 candidatos en el país, es una cifra muy grande, reiteró.

Comentó que el papel de la mujer en el proceso electoral es importante, el año pasado cumplimos 70 años del voto femenino y pasaron 70 años para la paridad de la candidatura a la gubernatura, son medidas afirmativas las que estamos llevando a cabo, lo que nos va a dificultar a las candidatas es el piso parejo, el que van a utilizar los programas sociales a favor de los candidatos de la otra coalición, la seguridad y los poderes fácticos.

Mientras tanto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que la campaña de Olga Luz Espinosa Morales va a estar cerca de la gente y va a concluir con el triunfo en la mano junto con Xochilt Gálvez, candidata a la presidencia de la república, es preocupante que después del alzamiento armado del EZLN en 1994 tenemos una inseguridad propiciada por las bandas del crimen organizado, solapado y protegido por el gobierno porque no tiene los tamaños suficientes para enfrentarlos y que tengamos un proceso electoral en paz y con tranquilidad.

Por eso me parece absolutamente afortunado el lema que ha Olga Luz Espinosa Morales, una luz para la paz, Chiapas necesita paz, una luz para la paz es ella, además Xochilt Gálvez asume ese lema, un gran acierto porque da en el centro lo que en México le preocupa a las familias, que haya iniciado campaña el 1 de marzo en el municipio más violento del país como Fresnillo Zacatecas y que a media noche junto con miles de mujeres y hombres lastimados por la violencia en Zacatecas hayan salido junto con ella, expuso.

Vamos a seguir insistiendo junto con ella y vamos a lograr una transformación profunda en el país, Xochilt Gálvez va a ganar, Andrés Manuel López Obrador, traicionó la confianza que le depositó el pueblo de México hace seis años, esa es la realidad, no hay que buscarle por otro lado, Andrés Manuel López Obrador resultó ser un farsante, un mentiroso, y además, aliado del crimen organizado para ganar elecciones, abundó Jesús Zambrano.

Dijo que no tiene miedo venir a Chiapas, vamos a insistir en que se proteja a los candidatos nuestros, que se proteja a la gente, que salga a los eventos electorales, que promuevan nuestros candidatos y candidatas, y sobre todos que haya la seguridad de que el INE y de que el OPLE van a organizar las elecciones en las casillas y darle seguridad a la gente para que salga a votar el 2 de junio, si la gente ale a votar masivamente venciendo el miedo y no dejándose vencer por las mentiras de que está elección está decidida de antemano, van a haber buenos resultados, la gente no quiere votar por Morena, les vamos a ganar la elección de Estado, les vamos a ganar, apuntó.

