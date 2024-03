Abandono del campo chiapaneco es un desafío que afrontaremos: Willy Ochoa

Willy Ochoa Gallegos, candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, destacó la difícil situación que enfrenta el campo de Chiapas

Dijo que el abandono gubernamental y la falta de políticas efectivas han dejado a hombres y mujeres trabajadores luchando contra obstáculos diarios, desde la inseguridad hasta la escasez de apoyo para el desarrollo agrícola.

Al realizar un recorrido por los municipios de Jitotol y Pantepec, el candidato al senado habló sobre cómo la inseguridad se ha convertido en una sombra persistente sobre las comunidades rurales, afectando profundamente la vida diaria de quienes trabajan en el campo.

"Sin paz, no hay campo; sin paz, no hay dinero en los bolsillos; sin paz, no hay medicamentos", sostuvo al tiempo de expresar su preocupación por la injusticia de que un aspirante al senado por el partido oficial utilice recursos destinados a medicinas y hospitales para financiar sus campañas, dejando desprotegidos a los ciudadanos de municipios tan alejados como Pantepec y Jitotol.





Finalmente el Ochoa Gallegos enfatizó que no podemos permitir que los hospitales y centros de salud carezcan de los recursos necesarios para atender a los ciudadanos.

Hizo un llamado a las comunidades para que este dos de junio se unan en la lucha por un campo más próspero, seguro y equitativo, en la búsqueda de redireccionar el rumbo de Chiapas donde las necesidades de sus habitantes sean una prioridad.