Afortunadamente, la economía no cayó tanto como se pronosticaba: AMLO

Afortunadamente, la economía no cayó tanto como se pronosticaba, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Algunos pronosticaron de que iba a ser mayor la caída, y afortunadamente no fue así, 1.6 con relación al trimestre anterior, es decir octubre, noviembre y diciembre del año pasado… Afortunadamente fue menos de lo que pronosticaban nuestros adversarios”, aseveró el primer mandatario en conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional advirtió, que "no es cantar victoria porque viene lo más difícil, el trimestre mayo, junio, julio, también si se prolonga agosto, septiembre, octubre noviembre, pero tenemos una estrategia", afirmó.

En ese sentido dijo que su gobierno decidió ya no recurrir a deuda, "decidimos no aumentar impuestos, decidimos no aumentar el precio de las gasolinas y decidimos fortalecer la política de austeridad”.

Finalmente, mostró una gráfica de cómo fueron las caídas trimestrales en las crisis económicas del sexenio de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, en donde hubo una caída de -5.7 por ciento y -5.1 por ciento.

“Nada más es para llamar al debate, que no dejemos de debatir, miren en la crisis de Zedillo, el primer trimestre cómo se cayó, acá es Calderón y esto es lo de nosotros, del Inegi… No se enojen mucho los analistas”, externó.

Estas declaraciones se dan luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportara que el Producto Interno Bruto (PIB) bajó 1.6 por ciento en el primer trimestre de este año.