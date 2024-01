¿Alexa nueva? Amazon prepara nueva versión que podría dejar de ser gratis

El universo de la Inteligencia Artificial (IA) ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, incorporando esta tecnología en su rutina diaria. Un claro ejemplo de ello es la asistente personal de Amazon conocida como "Alexa", que ha sido una herramienta gratuita en dispositivos Echo Dot. Sin embargo, parece que la gratuidad del servicio de Alexa está por llegar a su fin.

Según un informe de Business Insider, Amazon estaría actualmente desarrollando una variante de pago de Alexa, que se denominaría ‘Alexa Plus’. Esta iniciativa surge de la intención de los directivos de Amazon de ampliar sus ingresos mediante la asistente personal, según lo mencionado en el informe.

Al parecer, la nueva versión de la asistente personal ya se encuentra en fase de pruebas. Esta variante utilizaría una tecnología de inteligencia artificial más avanzada y personalizable, con el nombre de ‘Remarkable Alexa’. Hasta el momento, se ha probado con éxito esta versión avanzada con alrededor de 15,000 clientes.

No obstante, el informe también destaca que esta nueva versión de Alexa aún no ha logrado cumplir completamente con las expectativas de los ejecutivos de Amazon. Las pruebas realizadas hasta ahora han revelado que, en algunas ocasiones, esta versión avanzada de la asistente personal proporciona información que no es del todo precisa.

Finalmente, se ha fijado una fecha tentativa para el lanzamiento de esta nueva versión de Alexa, programada para el 30 de junio de 2024. Este paso hacia un modelo de pago plantea interrogantes sobre cómo los usuarios reaccionarán a este cambio y si estarán dispuestos a invertir en una versión mejorada y personalizable de la popular asistente virtual.