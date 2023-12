Apple apelará veto a venta de relojes en EU

Apple apelará la prohibición de vender sus relojes inteligentes en Estados Unidos, un negocio que junto con otros dispositivos personales dejó al gigante tecnológico nueve mil 322 millones de dólares en ingresos durante el último trimestre del año.

Tras el rechazo de la Casa Blanca de revocar la decisión de la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por su sigla en inglés) que ordenó a Apple dejar de importar y vender los modelos Series 9 y Ultra 2 por una disputa de patentes, la tecnológica anunció que impugnará dicha medida.

“Estamos totalmente en desacuerdo con la decisión de la ITC y la orden de exclusión resultante, y estamos tomando todas las medidas para devolver el Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2 a clientes en Estados Unidos lo antes posible”, dijo un portavoz de Apple a Reuters.

La empresa médica, Masimo, acusó a Apple de copiar la función de leer los niveles de oxígeno de sangre, así como de contratar a sus empleados y robar su tecnología después de discutir una posible colaboración. Sin embargo, Apple calificó estas acciones como un plan para despejar el camino para su reloj inteligente.

Radamés Camargo, coordinador de análisis de The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), comentó que no es la primera vez que Apple y otras empresas tecnológicas se enfrentan a temas de patentes y este caso podría llegar a un arbitraje.

“Si se prueba que Apple robó la patente tendrán seguramente que pagar una fuerte multa para resolver lo más rápido posible y regresar los productos al mercado”.

Sobre el impacto que podría tener Apple en sus ingresos, Camargo consideró que el golpe no se verá reflejado en los ingresos que se reporten de 2023, sino hasta el primer trimestre de 2024.

“Para los consumidores en Estados Unidos, una forma de darle la vuelta sería comprar los dispositivos en tiendas de otros países”, agregó Camargo.

A nivel mundial, Apple domina 20 por ciento de las ventas totales de relojes inteligentes, muy por encima de competidores como Xiaomi, Samsung o Huawei, de acuerdo con la empresa de investigación de mercado IDC.

El gobierno de Estados Unidos tenía 60 días para tomar una decisión, sin embargo, la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció “no revertir la determinación de la ITC” después de una cuidadosa consideración. Un portavoz de Masimo calificó la decisión del ITC como “una victoria para la integridad del sistema de patentes y para los consumidores en EU”.

La prohibición aplica solo a las tiendas Apple en Estados Unidos y a su tienda en línea.