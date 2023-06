Banxico frena alzas en la tasa de interés ante baja de precios

Por segunda ocasión consecutiva, el Banco de México (Banxico) decidió mantener en 11.25 por ciento el nivel de la tasa de interés ante una desaceleración de la inflación y mejores condiciones de la economía.

“Con esta decisión, la postura de política monetaria se mantiene en la trayectoria requerida para lograr la convergencia de la inflación a su meta de tres por ciento dentro del horizonte de pronóstico”, destacó Banxico al dar a conocer su decisión de política monetaria.

En su comunicado, el banco central precisó que si bien la inflación general en el país continuó a la baja en las últimas semanas, el panorama de largo plazo mantiene un grado de incertidumbre y complejidad.

“Para lograr la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de tres por ciento, considera que será necesario mantener la tasa de referencia en su nivel actual durante un periodo prolongado”, precisó la institución financiera.

Agregó que los pronósticos para la inflación presentan ciertos riesgos al alza, como una mayor depreciación cambiaria o presiones de precios en energéticos y productos agropecuarios.

En ese sentido, resaltó que se prevé que en el cuarto trimestre de 2023 la inflación llegue a 4.6 por ciento, mientras que para el mismo periodo de 2024 estará en un nivel de 3.1 por ciento.





La decisión de Banxico quedó en línea con el estimado de analistas consultados por Citibanamex, quienes esperan que el próximo movimiento al referencial sea a finales de 2023 con un recorte de 25 puntos base.

Esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que durante la primera quincena de junio la inflación alcanzó un nivel de 5.18 por ciento, el más bajo desde la primera mitad de marzo de 2021, cuando el indicador fue de 4.12 por ciento.

Si bien el dato reportado por el Inegi significó el tercer descenso al hilo, acumuló 54 quincenas consecutivas fuera del rango objetivo de Banxico, que va del dos al cuatro por ciento.

“La decisión sobre la tasa fue ampliamente esperada por los participantes del mercado. Creemos que Banxico ha terminado su ciclo de ajuste de políticas y proyectamos que la tasa de política permanecerá en 11.25 por ciento hasta noviembre antes de reducirse a 11 por ciento”, dijo Carlos Morales, director de riesgo soberano en Fitch Ratings.

A inicios de junio, el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, consideró que dadas las condiciones económicas actuales, la tasa de interés podría cambiar hasta noviembre de 2023.

“Yo diría, sin lugar a dudas, esta tasa no la vamos a cambiar en las siguientes tres decisiones (de política monetaria) y ya en la cuarta que es en noviembre, no sabemos pero va a depender de la evolución de los datos, y como eso todavía está medio año adelante, no podemos adivinar realmente el futuro”, expresó en un foro.

Según Heath, el mercado ha entendido “perfectamente bien” la postura de Banxico, aunque recordó que las decisiones de política monetaria se toman con base en la información económica disponible hasta ese momento.









