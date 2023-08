¿En busca de una buena mochila? Profeco te indica cuáles son las mejores

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha compartido a través de la Revista del Consumidor una detallada evaluación de mochilas escolares ideales para el próximo regreso a clases, orientada a brindar a los padres de familia la información necesaria para tomar decisiones informadas al adquirir estos productos.

La evaluación contempló diversos atributos cruciales, como la capacidad de soportar la carga de útiles escolares, la calidad general, la durabilidad de los materiales y los acabados del producto.

Entre las marcas sometidas a análisis se encuentran:

Xtrem by Samsonite

Samsonite

On Deer

Chenson

Norma

Ruz

Bepasi

Cool Capital

Monde Pell

U-Pac

Ticher

Fotorama

Airpack

Bonne

Es importante destacar que ninguna de las mochilas sometidas a prueba presentó deficiencias en su confección ni en otros aspectos durante la evaluación de los acabados.

No obstante, se identificaron áreas de mejora en los modelos ofrecidos por las marcas Cool Capital, Chenson y On Deer, relacionadas con la identificación y contenido de fibras. Además, se observó que los cierres y tirantes de las marcas Bonne y U-Pac no alcanzaron los niveles deseados de resistencia.





Cierres y tirantes de las marcas Bonne y U-Pac no alcanzaron los niveles deseados/Foto: Revista del Consumidor





Dentro de esta evaluación exhaustiva, la mochila Cross 398 Trolley de Xtrem by Samsonite sobresalió en términos de calidad. Esta mochila obtuvo excelentes calificaciones en pruebas de resistencia de tela, tirantes y solidez del color al lavado, reafirmando su posición como líder en esta categoría.





Ninguna de las mochilas sometidas a prueba presentó deficiencias en su confección/Foto: Revista del Consumidor





En cuanto a la relación calidad-precio, la mochila Kalgap de On Deer se posiciona como la opción más destacada. A pesar de no cumplir con la prueba de fibras, esta mochila demostró una excelente resistencia, todo ello a un precio significativamente más asequible que otros modelos comparables.

Si bien todas las mochilas evaluadas superaron satisfactoriamente las pruebas realizadas, se aconseja a los consumidores optar por mochilas que ofrezcan una calidad similar a las de precios más elevados, a un costo más accesible.





Se aconseja a los consumidores optar por mochilas que ofrezcan una calidad similar a las de precios más elevados/Foto: Revista del Consumidor





Elege la mochila adecuada para tus hijos:





Considerar el peso de los útiles escolares:Al seleccionar una mochila de espalda, es importante optar por un modelo con tirantes resistentes si los útiles escolares son pesados. Para cargas más pesadas, se sugiere una mochila con ruedas, aunque se debe tener en cuenta que el niño tendrá que subir escaleras con ella.

Distribuir el peso correctamente:Colocar los libros más pesados junto a la espalda puede ayudar a distribuir el peso de manera uniforme. Optar por un modelo acolchado también puede ser beneficioso. Además, es recomendable que el niño no cargue la mochila durante más de 15 minutos seguidos.

Asegurarse de que la mochila no sea más ancha que la espalda:Mantener la mochila dentro del ancho de la espalda contribuye a una mejor distribución del peso y evita posibles problemas.

Ajustar la mochila correctamente a la cintura:Asegurarse de que la mochila esté ajustada a unos 5 centímetros por encima de la cintura del niño puede reducir la carga en los hombros y mejorar la comodidad.

Considerar estos consejos al seleccionar una mochila para estudiantes es fundamental, ya que garantiza la calidad, durabilidad de los útiles escolares y, sobre todo, la salud de la espalda de los niños. La Profeco busca empoderar a los padres con información valiosa para tomar decisiones informadas en esta temporada de regreso a clases.