La inyección del Banxico no es de reservas: Heath

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, aclaró que los recursos por 750 mil millones de pesos que liberará el Banco Central para dar liquidez al sistema financiero no provienen de las reservas internacionales, como sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿De dónde salen los recursos? Son recursos de los propios bancos; simplemente antes no los podían utilizar y ahora sí”, comentó el funcionario a El Sol de México.

“Mucho cuidado, porque el Banxico es autónomo y debemos de respetar sus decisiones, pero sus reservas no son del Banxico, ni siquiera son del gobierno, son de la nación. Y así todos los créditos hay que cuidarlos, porque si no, se cargan a la hacienda pública”, dijo el Presidente en su conferencia mañanera en la que advirtió que vigilarán que dichos fondos se destinen para apoyar a las mipymes, y no para rescatar a grandes empresas que ya tenían problemas financieros.

Heath explicó que todos los bancos están obligados a hacer un “depósito de regulación monetaria” en el Banxico, un mecanismo que existe desde hace décadas y cuya función es apoyar al Banco Central en su conducción de política monetaria. La medida anunciada la semana pasada por el Banco Central consiste en regresar una parte de este depósito.

El Banxico busca así propiciar un mayor otorgamiento de crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a personas físicas afectadas por la pandemia.

Para otros economistas como Enrique Dussel Peters los recursos que inyectará el Banco Central irán apenas a un puñado de empresas en el país. “Estas medidas exigen que todas las empresas que hagan uso de los instrumentos sean evaluadas por calificadoras y se pide que tengan una evaluación ‘A’”.

“El Ejecutivo se va a dedicar al segmento de la mipymes y el Banxico se va a dedicar a un pequeño y sofisticado número de grandes empresas que cuenten con dos calificaciones de dos calificadoras”, comentó el analista.

Por su parte, Gerardo Esquivel, también subgobernador del Banxico, dijo que el paquete anunciado hace unos días por el instituto central es por mucho la medida más importante en términos de volumen de recurso fiscales para salir más rápido de la crisis. Sin embargo, dijo que para que tengan impacto los fondos deben trasladarse efectivamente a las mipymes para evitar que haya tantas quiebras.

Al participar en la mesa Atención inmediata a la crisis: el sistema financiero, organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Esquivel celebró el programa de financiamiento hasta por 12 mil millones de dólares anunciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) para apoyar a pymes.

Según el comunicado difundido el domingo el programa cuenta con el respaldo de la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin embargo, el presidente López Obrador reprochó este lunes el anuncio en su conferencia mañanera. “No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes”, dijo el mandatario.

“¿Cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y qué?, ¿nosotros estamos aquí de floreros, de adorno?”, cuestionó el Presidente.

El BID y el consejo de empresarios salió a aclarar que el programa de financiamiento no va a tener participación del gobierno o de recursos públicos.

“No hay aval crediticio alguno con recursos del gobierno, no hay deuda para este programa, es estrictamente de operación privada”, dijo Antonio del Valle, el presidente del CMN.

Tomás Bermúdez, representante del BID en México aclaró que el “respaldo” de la Secretaría de Hacienda al que se refirió el comunicado se refiere a que la dependencia, como accionista del banco internacional, dio su visto bueno para el programa y la anuencia para la inversión.

Del Valle enfatizó que se trata de un programa privado para privados, particularmente para mipymes proveedoras de las empresas que forman parte del CMN.

Recordó que el programa tiene cuatro años operando en México con seis empresas y busca que haya más compañías ancla para apoyar a más mipymes.

El dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ayuda ni se deja ayudar. “Acá estamos en 'modo' de apoyo. ¿Y él?”, le cuestionó.

Con información de Galo Ramírez y Gabriel Xantomila