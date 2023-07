Mexicanos reducen 10% el uso de cheques

"En medio de la revolución tecnológica que viven los medios de pago en el país, el uso de cheques se mantiene activo gracias a las empresas y no se prevé su desaparición en el mediano plazo, de acuerdo con analistas financieros.

Tan solo en el primer trimestre del año, se emitieron 25 millones 840 mil 327 cheques, por un monto conjunto de 934 mil 259 millones de pesos, el equivalente a una caída anual de 10.50 por ciento, según datos del Banco de México (Banxico).

Sin embargo, al comparar este dato contra el registrado entre octubre y diciembre de 2022 existe un crecimiento de 6.9 por ciento, cuando circularon 24 millones 175 mil 667 cheques y que también fue la cifra más baja desde que se tiene registro en 2002.

Para Miguel Valero, director ejecutivo de Banca Digital de Banorte, aún falta mucho tiempo para la extinción de los cheques. Además, no descartó que haya nuevas formas de incorporar estos medios de pago al mundo digital.

“En nuestro caso la mayoría de usuarios de cheques son pequeñas y medianas empresas (pymes). Efectivamente es un medio de pago que viene en desuso, pero de aquí a que lo veamos extinto, todavía falta un rato”, comentó Valero a El Sol de México.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señalan que después del efectivo, los cheques son el segundo medio de pago preferido por las empresas. Se estima que al menos cinco de cada 10 compañías lo usan tanto para hacer pagos como para realizar cobros a sus clientes, aunque otros medios que también utilizan para estas tareas son las transferencias bancarias o tarjetas de crédito y débito.

No obstante, alrededor de seis de cada 10 no aceptan pagos con plásticos u otros medios debido a que los consideran costosos, sólo permiten transferencias interbancarias, al igual que porque sus clientes no son tarjetahabientes.

“No veo que esto vaya a desaparecer en uno o dos años, es una gran convergencia del mundo físico al digital. La realidad de la banca es que aún hay millones de cheques que se utilizan”, agregó el ejecutivo de Banorte.

Salvador Soto, académico de la UNAM, consideró que los cheques y medios de pago no electrónicos, como el efectivo, continuarán entre los más usados por la población mientras la gente “no pierda el medio” por probar nuevos canales. Agregó que para ello es fundamental que las instituciones y autoridades trabajen en conjunto para garantizar la seguridad de cualquier operación y, en la medida de lo posible, seguir impulsando la educación financiera.

“La desconfianza de los medios digitales no es el único motivo por el cual el efectivo predomina en México, también se debe a la falta de educación y cultura financiera de las personas”, agregó el experto.

Además de transferencias interbancarias o pagos sin contacto, existen el Cobro Digital (CoDi) y Dinero Móvil (DiMo).