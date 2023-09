Videojuego FIFA cambia de nombre para incluir a equipos mixtos

El célebre videojuego FIFA cambia de nombre en su edición 2024, y pasará a llamarse "EA Sports FC", abriendo así una nueva etapa, con más espacio para el fútbol femenino.

Entre las novedades más comentadas en las redes sociales está la posibilidad de crear equipos mixtos, de jugadores y jugadoras, en un mismo terreno de juego virtual, en la modalidad "Ultimate Team".

Te recomendamos: ¿El iPhone 15 es una estafa? Usuarios denuncian que el celular se despinta y es frágil

David Jackson, vicepresidente de la marca EA Sports FC, declaró a la AFP que "no se trata de una cuestión de moralidad", sino de "una fiel representación del mundo real del fútbol", en el que la rama femenina está ganando popularidad y adeptos.

La serie "FIFA" fue lanzada por Electronic Arts en 1993 y en poco tiempo se convirtió en líder indiscutible del sector, con unos 150 millones de jugadores el año pasado, gracias en particular a sus licencias.

Gracias a esa popularidad, EA elevó sus exigencias económicas ante la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). En mayo, ambos socios anunciaron el fin de su colaboración.

Buen Fin OEM Haz tu home office más eficiente con estos gadgets

Los responsables de la empresa estadounidense han decidido abandonar esta asociación y cambiar el nombre del juego, que ha generado, en casi 30 años, más de 20 mil millones de dólares, según The New York Times.

"Cuando nos llamábamos FIFA no podíamos aprovechar nuestro potencial debido a los límites que nos imponían los derechos" negociados con la Federación, explicó David Jackson.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EA SPORTS FC (@easportsfc)

EA quiere hacer evolucionar el juego y transformarlo en "una plataforma de fútbol global impulsada por los videojuegos".

"Ahora que somos propietarios del nombre, todo depende de nosotros", destaca el dirigente de la empresa.

"La licencia FIFA ya no existe y el juego no incluirá la Copa del Mundo, pero, aparte de eso, las funcionalidades prácticamente no han cambiado, o incluso han mejorado", dijo a la AFP Mat Piscatella, analista de videojuegos de Circana.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para enterarte de las noticias más importantes

Este experto espera que "FC 24" esté entre los 10 videojuegos más vendidos este año en Estados Unidos.