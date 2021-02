Artista urbano Almighty, hospitalizado para un tratamiento "cuanto antes"

SAN JUAN. El artista urbano puertorriqueño Alejandro Mosqueda Paz, mejor conocido como Almighty, fue ingresado en una institución hospitalaria "para que comience a recibir tratamientos cuanto antes", aunque no se especificaron los mismos, informó este domingo su compañía, Primo Boyz, en Instagram.

"Durante los pasados tres días aproximadamente se ha estado especulando sobre el estado actual de Alejandro. Su equipo de trabajo en conjunto con su familia hemos tomado la decisión de internarlo para que comience a recibir tratamientos cuanto antes", publicó la empresa.

"Está demás decir que nosotros durante años hemos trabajado y dedicado muchas energías para no tan sólo llevar su carrera sino también ayudarlo con sus condiciones y quiero que estén seguros de que así seguirá siendo", agregó el mensaje público.

"Le agradecemos a todos los fanáticos que se preocupan de corazón y apoyan su música al igual que a su padre que ha estado al tanto de toda la situación", puntualizó la empresa.

Nacido en Cuba y criado en Puerto Rico, Almighty es una de las voces pioneras del género del trap latino.

Durante sus primeros cuatro años de carrera como artista urbano, llegó a publicar un disco, La bestia, y participó en temas, mayormente en remezclas, con algunos de los líderes de la música urbana, como Daddy Yankee, Bad Bunny, Wisin, Cosculluela, Farruko, Ozuna, Anuel AA, Jhay Cortez y Myke Towers.

Entre sus canciones impulsaba el uso de drogas y el sexo, incluyendo a De bichote, Adderall, Putas y blones, Pecados y salgo pa' la calle.

No obstante, en 2019 anunció que se dedicaría a la evangelización, cerrando así, con un concierto secular en el Centro de Convenciones de San Juan, una etapa de su vida musical.

Y según dijo en aquel entonces Almighty, dejaría de interpretar canciones dedicadas "a la fornicación, motivándolos a usar drogas o a matar" y se dedicaría a componer temas "para Dios, con un mensaje positivo, de salvación y con la verdad absoluta.

"Dios me escogió para llevar y predicar su palabra. Y me dio un talento, que es el de componer canciones, de poder rapear. Me dio el don de crear música. Así que yo crearé música, porque es mi trabajo y mi pasión pero para Dios, con un mensaje positivo, para que las personas despierten y se interesen por la salvación y el camino de Dios", afirmó Almighty.

"En eso se basa mi vida. Y cuando me sienta lo suficientemente preparado, voy a viajar el mundo para predicar la Palabra de Dios llevando la verdad y salvando almas, que fue para lo que Dios me llamó", enfatizó el artista, conocido también como "The Game Changer".

Así, Almighty se unió a otro grupo de excantantes urbanos puertorriqueños como Héctor "El Father", Julio Voltio, Jomar "El caballo negro" y El Sica, que ahora se dedican a la evangelización.

"Yo he apoyado la música del diablo. La música te habla de las mujeres, del sexo y todo eso. Y la gente, al escuchar la música, usa su imaginación y caen en pecado. Así que la música es la herramienta más poderosa del diablo para que la gente se pierda. La juventud está perdida por culpa de la música", admitió.