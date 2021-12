Asesinan a Tania Mendoza, actriz de La Reina del Sur, en Cuernavaca

La cantante y actriz Tania Mendoza, quién participó en La Reina del Sur, fue asesinada la tarde de este martes en la colonia Lomas de Cortés en Cuernavaca.

Los primeros reportes advirtieron sobre un ataque registrado en la calle Nueva Francia, paramédicos llegaron hasta un campo deportivo ubicado en la zona, pero encontraron a una mujer ya sin vida.

Horas más tarde, se difundió que la víctima fue identificada como Tania Torres Mendoza, quien se desempeñaba como cantante y actriz.

En sus redes sociales, Tania Mendoza se mostraba como una madre responsable y amorosa, quien se sentía orgullosa de los logros, que había conseguido con base en el trabajo, realizado durante más de 27 años de trayectoria artística.

¿Quién era Tania Mendoza?

Con base en diversas entrevistas difundidas, la actriz participó en más de 250 películas y, al menos, tres novelas. Su carrera musical la desarrolló en presentaciones en palenques tanto a nivel nacional o internacional al lado de diversas personalidades como Vicente Fernández, Joan Sebastian, Sergio Vega, entre otros.

En entrevistas previas, destaca una anécdota con Vicente Fernández, a quien ella habría conocido a los siete años:

"En Estados Unidos, yo tenía siete años, y le dije a mis hermanos 'Yo quiero cantar con Vicente Fernández... yo creo que don Vicente sí me va a dar la oportunidad de cantar con él'... para no hacerte el cuento largo, le toco a don Vicente Fernández, yo tenía siete años, y le digo 'Don Vicente Fernández ¿le puedo cantar una canción? ', y me dice '¿A ver como qué canción te sabes? A ver denle un tono en La a la niña para que cante', y le dije 'No el tono en La me queda muy bajito, mejor un Do Mayor', recuerdo perfectamente que me abrazó y me dijo 'A ver si como roncas, duermes' La verdad fue una anécdota muy hermosa, que nunca se me va a olvidar porque de ahí partió parte de mi carrera, yo me dije 'Ah, no, sí puedo'.





Algunas de las películas en las que participó:

La reina del Sur

La reina del Pacífico

La Dama la Tejana

La vengadora de la UZI

Emboscada de Federales

Halloween

La Barbie Ruda

Día de Muertos

Novelas:

El Precio de Tu amor

El Privilegio de amar





Con información de Javier Omaña