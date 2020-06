Bárbara Faz se inspira en J. Balvin para crear "No volveré"

Con una letra de desamor, la cantautora Bárbara Faz se estrena en el género urbano. No volveré, dice, está inspirada en J. Balvin, a quien admira y fue lo que la animó a esta renovación en su sonido.

“Esta canción nace de una relación tóxica con la cual se tiene que cortar de tajo para crecer como persona y profesionalmente porque la vida está para vivirla y no estarla sufriendo”, detalla.

La sonorense, quien ha sido telonera de figuras como Cristian Castro, Reik y Ha*Ash durante una carrera musical de poco más de seis años, ha colocado en su canal de YouTube canciones de su autoría como Oscuridad y covers como Abrázame muy fuerte; No volveré ya se acerca a las nueve mil vistas en la plataforma digital.

Bárbara Faz se encuentra actualmente en San Diego, California y confía en que tras la pandemia, regresará a los conciertos en vivo. “Realmente las vivencias son completamente diferentes. El concierto virtual tiene una intimidad nada más porque el artista lo hace desde su casa u otro sitio, pero la macro vitalidad que tienen los conciertos en vivo es increíble. Espero que pronto volvamos a lo de antes para vivir un entretenimiento efectivo como lo hemos vivido antes de la pandemia. Yo deseo regresar a eso como muchos de mis colegas”.

Entre sus metas próximas, están pisar el Lunario del Auditorio Nacional o el Centro Cultural Roberto Cantoral; mientras tanto, sigue creando canciones y se siente apoyada tanto por el público, como por sus colegas, sin embargo “llegar a la cima tiene su chiste”, advierte. “Y no obstante, he pisado escenarios como telonera de grandes artistas, es algo que no me lo creo y sigo trabajando muy duro para tener mi propio reconocimiento en lo personal de parte del público”, finaliza.