Beto Cuevas celebrará con un especial el MTV Unplugged de La Ley

Uno de los discos que más le genera satisfacción a Beto Cuevas es el MTV Unplugged que grabó en vivo en 2001 junto a su banda chilena La Ley.

Es por ello que, a manera de tributo, el próximo año Cuevas lanzará un especial musical celebrando los más de 20 años del material, en donde además se incluirán temas nuevos.

“Estoy haciendo pequeños shows anticipando lo que viene el año próximo que es un disco en vivo, con un especial musical que saldrá en plataformas digitales. Son los 20 años de celebración del famoso Unplugged que hicimos para MTV, bueno, ya tiene más de 20, pero la pandemia nos retrasó este festejo.

“Hace un mes y medio tuve la oportunidad de grabarlo en mi país, en mi natal Chile, con muchos músicos expertos, quedó muy lindo, estamos aún en el proceso de mezcla; vamos a sacar vinilos, formatos tradicionales y vamos a celebrarlo con mucha música; también habrá una canción nueva que va a ser parte de este lanzamiento”, afirmó Cuevas en entrevista.

El álbum se grabó el 28 de junio, pero fue hasta el 4 de septiembre del 2001 cuando se publicó. Para el cantante, este proyecto es uno de los que ha madurado muy bien con el tiempo, incluso se sigue escuchando muy fresco y actual, comentó.

Después de hacer una gira internacional con ese disco, el artista de 55 años se prepara para publicar un álbum totalmente original, en donde muestre su presente musical y la reinvención que ha tenido luego de la crisis sanitaria vivida.

En cuanto a sus proyectos televisivos, Cuevas regresará a una edición más de The Voice Chile, como coach.

Actualmente protagoniza el musical Jesuscrito Superestrella / Foto: Roberto Hernández

SE DESPIDE DE GRAFFITI

Y en programas mexicanos, recién participó en ¿Quién es La Máscara?, en donde por seis semanas dio vida a Graffiti.

El domingo pasado el compositor y productor musical se despidió de su personaje luego de perder ante el encanto de Geisha.

“Graffiti logró ganarse el corazón de la gente, no solamente cuando estaban prendidas las cámaras sino también tras bambalinas. Todo el mundo me trató bien, yo siempre estuve en mi personaje y fue una linda experiencia salirme de mi ego e interpretar a este personaje con acento francés.

“Pesaba todo el traje, no sólo la máscara, yo tenía un arnés puesto que se enganchaba a través de unos broches al traje y todo pesaba, los zapatos que tenía puestos tenían pegados unos tenis adentro de mi talla y caminaba con eso. Fue desafiante porque venía de un estado de letargo muy grande y, de repente, estoy metido dentro de este segundo cuerpo que además pesa más que yo, hacía mucho calor adentro y los movimientos eran limitados porque yo quería hacer un círculo completo con mis brazos y no podía porque simplemente no te da tanto”, expresó el artista.

Su inclinación por darle un acento francés a Graffiti, además de estrategia para ocultar bien su identidad, es que él vivió y estudió durante once años en Montreal, Canadá, por lo que su segunda lengua es el francés, contó.

QUIERE SER ABUELO

Por otro lado, en cuanto a su vida personal, Cuevas ansía ser abuelo, sin embargo, respeta la decisión de sus hijos Diego, próximo a cumplir 30 y Martina, de 35 años, de no querer ser padres aún.

“Me encantaría (ser abuelo) porque uno se visualiza, pero eso ya no depende de mí y lo que sí procuro es no presionar a nadie porque es cosa de ellos, ellos son quienes los van a educar, ellos saben, tienen conciencia de la responsabilidad que es ser padre.

“Sé que en algún momento me va a tocar serlo y seré el abuelo más consentidor que exista en la tierra porque como ya no los tienes que educar tú; al menos yo veo a mi mamá cómo fue con mi hijo Diego, de repente cuando lo teníamos regañado, ella iba y le regalaba un chocolate, así que, como viene por genética seguramente haré lo mismo con mis nietos”, aseguró.