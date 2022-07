Bad Bunny demuestra que es muy RBD al cantar el tema “Sálvame” en su TikTok [VIDEO]

No solamente Karol G, es fan del grupo mexicano Rebelde, ahora fue el turno del puertorriqueño Bad Bunny, que sorprendió a sus millones de seguidores al cantar algunos versos del tema “Sálvame”, que en segundos se hizo viral y alcanzó más de ocho millones de visitas en menos de tres horas.

Rompe las redes

Fue a través de TikTok, que Bad Bunny dejó claro ser fan de la banda Rebelde, al interpretar un fragmento de “Sálvame”, uno de los temas más icónicos del grupo mexicano.

En el clip de apenas unos segundos, “El conejo malo” causó revuelo en las redes sociales, rápidamente le pidieron una colaboración como lo hizo la colombiana mejor conocida como la “Bichota”.

Con voz desafinada, pero con mucho sentimiento, interpretó el tema que se volvió un himno para muchos enamorados y es interpretada por Anahí, quien no dudo de contestar al puertorriqueño y subió un video a sus redes sociales, apoyando la versión de Bad Bunny.

Muy RBD

El cantante ya había dado señales de ser fan de RBD, en su más reciente álbum lanzado el 6 de mayo mencionó a Rebelde en el tema “Me porto bonito”, junto al reguetonero Chencho Corleone.

@badbunny hoy quiero beber ♬ original sound - Bad Bunny

En ese tema hace varias referencias a sus grandes inspiraciones entre las que destacan “Plan B” y una mención especial hacía Rebelde, a quienes siguió desde sus inicios en el año 2004 con el video que subió a TikTok sabemos que su fanatismo es real.

¿Qué reacción tuvieron los usuarios? “Se le metió el acento mexicano”; ““Benito el más fan de RBD”; “Cosas que jamás pensé ver”; “Te quiero mucho Bad Bunny”; “Quien le hizo tanto daño eh”; se lee en los comentarios de TikTok.

Algunos fans le pidieron a Bad Bunny que haga un cover de alguna canción de Rebelde, mientras otros compartieron su versión con la original.

Karol G y la respuesta de Anahí

Apenas el 11 de junio, los fans quedaron anonadados cuando Karol G y Anahí cantaron Sálvame de RBD, lograron superar las expectativas y fue la sorpresa que la colombiana presentó en México en su “Bichota Tour”, que marcó el regreso de Anahí a los escenarios después de 11 años.

Con la frase tú si sabes, Anahí contesto a la publicación de Bad Bunny, video que igualmente se viralizó con más de 300 mil me gusta y donde se pueden leer comentarios como:

"Te amo, Anne estás hermosa mi reina"; "Anahí deberías de volver a la música", y "We want this colab ASAPPPPPP"

@estanahi @badbunny ♬ original sound - Anahí

