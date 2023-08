Estrenan serie biográfica de Gloria Trevi

Luego de tres años de investigación y nueve meses de rodaje, se estrena la serie Ellas soy yo, Gloria Trevi, que cuenta con 70 testimoniales y locaciones en Ciudad de México, Monterrey, Chihuahua, Argentina, Brasil, España y Chile, para narrar la vida real con un toque de ficción de boca propia de la cantautora mexicana.

Los protagonistas Scarlet Gruber, y Jorge Poza, así como parte del elenco, integrado por Norma Herrera, como la abuela materna de la cantante, Ingrid Martz, Patsy y Felicia Mercado, como la madre de la artista en distintas etapas y Graciela Mauri, como la fotógrafa que realizaba los calendarios de la regiomontana, acompañaron al equipo de producción en el lanzamiento de la serie que estará disponible a partir del 11 de agosto en ViX+.

La productora Carla Estrada, el escritor Eic Vonn y el asistente de dirección Javier Aristizábal, compartieron en el evento detalles de su labor en la serie.

“Filmar las escenas secuenciales de la muerte de su hija Ana Dalay, fue lo más difícil, que ella nos lo contara, porque para empezar siempre se ponía a llorar, fueron situaciones muy dramáticas, muy duras, igual que el ambiente posterior al nacimiento de su primera hija en suelo brasileño”, reconoció Vonn.

“También lo más difícil fue llegar a la atmósfera de las niñas como lo vivieron las reales, fueron situaciones muy duras, castigos sin comer, sin tomar agua, encierros, eran niñas de 14 años a 16 años.

Carla Estrada es la productora de la serie "Ellas Soy Yo". Foto: Instagram | @gloriatreviellassoyyo

Carla Estrada reconoció que “no pudimos llevar todo lo que nos narró Gloria Trevi, tuvimos que seleccionar lo más atractivo para la historia”.

En los episodios, agregó Aristizábal, “se cuenta la verdad, cosas reales, sinceras, sin caer en mentiras que se llegaron a hablar de Gloria”.

Para el escritor guatemalteco Eric Vonn, el hombre representante y productor musical, en la vida real, “es un ser que lavó el cerebro a las niñas y adolescentes, luego las quebró. Al quebrarlas ya no tienen voluntad, ya no tienen personalidad propia, ya no tienen autoestima, están en sus manos, es una cosa terrible.

“Es un psicópata con trastorno narcisista de personalidad. La gente que tiene esos problemas sicológicos no tiene empatía, no puede sentir lo que los demás sienten, no sienten lástima por nadie y no pueden querer a, nadie”.

La productora agregó que “tenemos que concientizar a las niñas, adolescentes y mujeres sobre la violencia y abuso de poder contra nosotras, no importa si eres hija, ama de casa o profesional, tienen que estar conscientes que ya hay asociaciones para apoyarlas”.

Se lanzó también el micrositio: ellas soy yo.com/orientación, para que las personas que vean la bioserie conozcan las instituciones que apoyan a las mujeres en casos de violencia física, sexual, económica o víctimas de trata y otras formas de explotación.