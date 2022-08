Diana Bracho amadrina la obra de teatro Los humanos

Diana Bracho acudió como madrina del estreno de Los humanos, una obra dirigida por Diego del Río, que se presenta en el Foro Shakespeare. A su llegada, la actriz celebró el regreso de las actividades presenciales en el teatro.

“Es muy importante apoyar al teatro, que está reviviendo con mucha fuerza y orgullo, pasión y talento. Es fantástico ver que ya se está reanimando la industria”, comentó.

La puesta es un texto original de Stephen Karam, con la traducción y adaptación de Paula Zelaya Cervantes. Es protagonizada por Concepción Márquez, José del Río, Pilar Flores del Valle, Luz Aldán, Paulette Hernández y Nacho Tahhan.

Sigue los hechos que se desarrollan durante la cena navideña de una caótica familia proveniente de Irapuato, quienes conforme va avanzando la noche exploran sus miedos y confrontan distintos puntos de vista entre generaciones.

Al finalizar la función, al borde de las lágrimas Diana Bracho aplaudió al elenco y equipo creativo. “Es un trabajo muy bueno y profundo, con un juego de emociones total, que nos lleva de la risa al llanto. Es un acercamiento bestial y amoroso al ser humano”.

Participará en el homenaje a Silvia Pinal

Aprovechando su encuentro con los medios, Diana adelantó que tendrá una aparición especial en el homenaje de Silvia Pinal, que su familia le está preparando en el Palacio de Bellas Artes.

“Diego del Río, quien además dirige esta obra, es director de escena, y me invitó para que sea la presentadora. Me siento honrada y feliz, adoro a Silvia porque he hecho cosas con ellas, siempre muy linda y con cariño”.

La actriz celebró que este tributo se realice en vida, pues considera que es la mejor manera de reconocer su trayectoria. “En la obra que hice con ella, Amor, dolor y lo que traía puesto, era realmente impresionante. Bailaba un mambo que parecíamos tullidas las otras actrices, nos dejaba con la boca abierta y el público aplaudiéndole. Esa es la imagen que tengo de ella”, compartió.

“Es una mujer con talento, bella y con una personalidad muy especial, nadie se parece a ella, ha sido creadora de teatro, televisión, y cine. Es una mujer que se merece este gran homenaje”, finalizó.