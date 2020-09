El club de los idealistas de Marcelo Tobar celebra la amistad

La historia de siete amigos que después de un tiempo se reencuentran en la casa de sus sueños, donde prometieron retirarse a vivir todos juntos, no surgió de una casualidad en la mente de su creador, el director Marcelo Tobar.

Realizador de Oso polar, la primera película mexicana filmada con un teléfono celular, el cineasta quiso dar una vuelta del drama y la desolación que ha abordado en sus tres películas anteriores, a la comedia y la amistad con El club de los idealistas, cinta que estrena hoy en las salas de cine.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Necesitaba un poco de luz en mis historias”, bromea el director en entrevista.

“Esta película en particular surge de la necesidad de encontrar un punto medio en el cine mexicano, porque por un lado ves películas de autor muy de festivales que sólo se ven en ese circuito y por otro comedias palomeras que a veces no profundizan en las historias. Y quería hacer un filme con una buena narrativa, pero también que entretuviera al público”, comenta Tobar.

El club de los idealistas además de rendir homenaje a la amistad es una historia que pone en jaque a sus protagonistas, dando cuenta que las situaciones cambian conforme pasan los años. Y cada personaje enfrenta una transformación emocional que es incapaz de compartir abiertamente con el resto de sus compañeros.

La historia, dice su director y guionista, surgió como una carta de agradecimiento a sus amistades, quienes están representadas en la historia a partir de los dramas que un adulto puede vivir en cualquier etapa. “Uno crece pensando que a tal edad vas a tener una casa, familia, una buena chamba... pero las cosas cambian con el paso del tiempo y nunca es tarde para darse cuenta que eso sucede y que tomar nuevos rumbos está bien”.

Para el director era importante vincular generaciones a partir de actores que representaran las distintas etapas de la cultura pop tanto en el cine, la televisión y la música. De ahí su selección actoral.

“Tienes a Nailea Norvind que viene de Quinceañera, Tiaré Scanda de Muchachitas, Andrés Palacios que estuvo en Amor en custodia; Claudia Ramírez que es parte del cine mexicano con Solo con tu pareja; Juan Pablo de la televisión más reciente con La Casa de las Flores y Yolanda Ventura en la música con Parchís”, explica el cineasta.

Cada personaje, dice Marcelo, representa a uno de sus amigos más cercanos.

“¿Yo quién soy?, -se pregunta el cineasta sobre su papel dentro de la historia-. Yo soy el niño –interpretado por Juan Pablo Hermida–. Mi mamá fue la que se dio cuenta de eso cuando vio la película, ella me dijo que a través de ese personaje me había representando a mí y al papá que nunca tuve. Y lo hice sin querer. Me di cuenta de eso hasta hace muy poco”, añade el director.

Celebridades Celebramos el cumpleaños de Stephen King con sus mejores películas

Juan Pablo Medina, quien interpreta a Aranas, el idealista mayor que invita a los amigos a pasar una semana en esta casa en medio del bosque, explica que contar una historia de soñadores que no pierden su esencia es importante en estos días, “porque nos da claridad de no perder la esperanza, de que siempre se puede avanzar si estás acompañado de quienes te quieren y te apoyan”.

“Esta película te da un buen mensaje de realidad, de que a veces las cosas no salen como las planeas, pero que siempre hay una solución o los planes pueden salir mejor si vas acompañado”, comentó el protagonista de la cinta.

Tomás Rojas, Víctor González, Daniela Schmidt, Giselle Kuri y Juan Pablo Herrida completan el elenco de esta historia que fue filmada en Valle de Bravo.