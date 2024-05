En Rainbow gasoline, los hermanos Ross retratan los sueños de juventud

Los cineastas Bill y Tuner Ross consideran que cualquier herramienta que necesiten para construir algo genuino, se debe aprovechar al momento de hacer una película. En esta ocasión se valieron de algunos de sus recuerdos de juventud, para la cinta “Gasoline Rainbow”, que sigue el roadtrip de un grupo de adolescentes recién egresados de la preparatoria.

En un encuentro con medios contaron a El Sol de México que su intención con este título, cuyo estreno se celebró en el Festival de Cine de Venecia de 2023, es hablar sobre temas universales que les competen a los jóvenes.

“Es un ímpetu que te mueve, todos nosotros conocemos una versión de nosotros en ese capítulo de la vida, de autodescubrimiento. Mi hermano y yo hemos pasado mucho tiempo en el camino y enganchando con el mundo, así que hay empatía profunda ahí”, explicó Turner.

Por su parte, Bill señaló que personalmente se identificó con el conflicto que enfrentan estos personajes, y la confusión que sienten entre dejar su ciudad natal para buscar otras oportunidades o quedarse con sus amigos.

“Me veo bastante en ellos, crecí en un pueblo pequeño. Cuando me gradué de la preparatoria no sabía si me quería ir o qué hacer, lavaba platos en un restaurante, realmente amaba a mis amigos, así que no sabía si quería dejarlos”.

MÉXICO PRESENTE

Los cineastas compartieron que la mezcla de sonido de la película se hizo en la Ciudad de México, ya que el equipo del estudio Hasan, donde realizaron esta parte del proyecto, se identificó con la historia y les propusieron trabajar la banda sonora en sus instalaciones.

Rainbow Gasoline retratan los sueños de juventud

En su opinión, incluir a un equipo internacional les permitió ir más allá de las barreras del inglés y español, y tener como resultado una historia que conectara con todo el mundo.

“Se vieron a ellos mismos ahí”, contó Turner. “Eso fue muy poderoso para nosotros, aunque el idioma no era el mismo, el lenguaje de la experiencia sí lo fue. Queríamos tener esa conexión con ellos, y tratar de crear algo menos estadounidense y más universal”.

TRABAJAR JUNTOS

Los cineastas han trabajado juntos en al menos seis proyectos, entre los que se encuentran “Western” y “Contemporary color”. Con respecto a esta labor colaborativa, señalaron que empezaron a hacer películas juntos desde su niñez, cuando solían grabarse en el patio de su casa.

Hoy en día, consideran que existe una competencia amistosa entre ellos, pero se apoyan mutuamente en cuestión de generar nuevas ideas, al momento de escribir y hacer sus castings en conjunto.

“Hemos hecho esto durante mucho tiempo, él es mi mejor amigo, confío completamente en él. Trabajamos juntos porque es muy divertido”, dijo Turner.

Bill agregó que “nos complementamos, nos hacemos mejores, hay un cúmulo de habilidades que cada uno tiene, conforme crecemos y cambiamos, siempre es una motivación y un complemento del otro. Siempre quiero impresionarlo y ser mejor”.

“Gasoline Rainbow” se estrena este 31 de mayo en la plataforma streaming Mubi, especializada en cine de arte.