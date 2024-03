La cantante argentina Florencia Bertotti cierra su gira en la Arena Ciudad de México

Floricienta le ha dado grandes éxitos a su protagonista Florencia Bertotti, al grado de llevarla a ofrecer shows en diferentes partes del mundo.

Fue en 2004 cuando su aventura comenzó en el melodrama argentino. La historia de esta joven cantante que se enamora de un empresario de nombre Federico y viven un romance que debe superar varios obstáculos, conquistó a diferentes generaciones y llevó a Bertotti a tocar la cima del éxito, mismo que continúa disfrutando.

“Todo ha sido cuestión de suerte, no hubo nada planificado, tuve la suerte de interpretar a Floricienta, de que el programa haya sido un éxito mundial, de que llegara a traspasar fronteras, después vino Niní (otra telenovela) y me dio mucho éxito también. Sigo sin saber a qué se debe este éxito”, afirmó Bertotti en entrevista con El Sol de México.

Luego de participar en Floricienta y Niní (2009), la actriz continuó con otros proyectos como Igualita a mí (2010), La dueña (2012) y Silencios de familia (2016). Su último trabajo registrado como actriz fue Casi Leyendas (2017), y a partir de ahí, su camino tomó otro rumbo.

“Después de Floricienta no direccioné mi carrera en el sentido del artista pop o estar arriba de los escenarios, ni vivir de gira, no fue algo que busqué sino que fui por otro lado, quise diluir un poco eso, me adentré a componer, escribir, dirigir, probar distintas cosas. Para mí, Floricienta y Niní quedaron como una especie de recuerdo de una etapa como algo muy lindo que yo nunca renegué, al contrario, siempre agradecí.

“Cada que la gente me habla de Floricienta o Niní, o de las cosas que vinieron en esa época de la que le tengo tanto cariño, lo hacen con una gran sonrisa que no puedo más que agradecer, me siento querida, presente en sus vidas, es algo muy lindo y grato para mí”, comentó la actriz y cantante.

Pero la vida le dio una nueva oportunidad de subirse al escenario. Hace unos años se le extendió una invitación para interpretar un tema de Floricienta; su presentación se volvió viral y eso hizo que muchos productores se interesaran por llevarla de gira.

“Cuando vimos que había tanto interés, de diferentes lugares para poder revivir las canciones, decidí armar algo a la altura, que sea lo que la gente se imagina y que tenga que ver con lo que vivieron hace 17 años y que sea un show grande, mágico, acompañado de pantallas, vestuario, bailarines, efectos y fue así como armamos este show musical.

“Creo que la gente que asiste a este show lo ve como una cápsula del tiempo, lo disfrutan, bailan, cantan y eso es lo que estábamos buscando”, aseguró.

Se despide en México

Luego de presentar su espectáculo musical en el Auditorio Nacional, Bertotti cerrará su gira en nuestro país en la Arena Ciudad de México, el próximo 19 de abril. Nuevamente la fiebre de las flores amarillas surgirá, pero ahora en el recinto de Azcapotzalco.

“No esperábamos la repercusión que fuimos teniendo, no esperábamos poder hacer shows en tantas ciudades, ni los solds outs en los auditorios. No esperábamos tanto, y poder hacer un show tan grande para cerrar la gira y encontrarnos con la gente que se quedó afuera o mucha gente que nos ha dicho que ha venido de otras ciudades a ver este show, la verdad que es una emoción enorme, estoy muy feliz”, sostuvo.

Después, Bertotti ya tiene su agenda llena de conciertos hasta diciembre, en donde no sólo interpreta canciones de Floricienta sino también temas propios que ha compartido a lo largo de su carrera.

Habrá secuela de Floricienta

Por otro lado, recién se publicó el tráiler de Margarita: Que tu cuento valga la pena, una serie que será una secuela de Floricienta. Esta es una producción de Cris Morena, creadora del producto original.

La serie se rodó en Montevideo, Uruguay el año pasado. Únicamente contarán con Isabel Macedo y Graciela Stefani del elenco original de Floricienta y en la nueva historia, ambas continuarán con sus villanías.

Bertotti no se suma a la historia, que estará disponible por Max próximamente, debido a que, indicó, se encuentra enfocada en nuevos proyectos.

“Me pareció que Floricienta hace 20 años tenía una energía y un carisma y toda una cosa de revolución que era de acorde con el personaje, mi edad, mi energía y que tenía todo para darlo y, conforme fueron pasando los años, fui encaminándome a otro lugar, así que no había chance que pudiera volver a interpretarla de esa manera, no estaba en mis planes, hay que también ser sensato con lo que uno puede dar y yo estaba parada ya en otro lugar, ya estaba más grande”, dijo.

“Vi unas imágenes y la verdad es que me encantaron, me parece espectacular, sólo vi un tráiler que salió en Argentina y tengo muchos compañeros queridos ahí, así que sólo deseo que será un éxito, se lo merece, porque la verdad es que viene de una historia muy linda, mágica, que está en el corazón de todos, hay que seguir avanzando, creo que será algo muy lindo y la continuación de algo que inició hace muchos años será espectacular”, finalizó.