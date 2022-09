Llega la nueva temporada de Lo inexplicable de la versión Latinoamericana

Humberto Zurita se une a la segunda temporada de Lo inexplicable, en la versión latinoamericana del show estadounidense. “Estoy seguro que el público nos va a seguir porque son historias fantásticas, con gran investigación. Es un compromiso fuerte ser el host o representante de este proyecto, me siento muy halagado y honrado, con ganas de hacerlo muy bien.

“Esto es algo que me rebasa ya que nunca había participado como conductor en un programa y mucho menos en uno tan importante. Vamos a tratar de seguir más a William Shatner (quien está al frente de la edición estadounidense) y estar a su altura, al nivel de sus zapatos, me siento muy agradecido”, afirmó Zurita en conferencia de prensa virtual.

El actor dijo ser creyente de una fuerza mucho mayor que la humana; si bien desde chico se le inculcó la religión católica, Zurita confesó no practicarla y, aunque no le da miedo enfrentarse a algo paranormal, sí dijo tenerle respeto.

“Fui criado en la religión católica, estuve tres años en un seminario estudiando para sacerdote, hace muchos años y un día me di cuenta que no era mi vocación, estuve hasta el tercero de secundaria y lo dejé y hoy en día no soy practicante, pero mis raíces no las puedo ni quiero arrancar del todo.

“Hasta ahora no me ha sucedido nada extraño, pero sí recuerdo que una vez estaba en un teatro, hice una temporada durante tres años, fue una obra que produje, dirigí y actué, se llamó El Protagonista”, recordó.

“El teatro donde lo monté, lo transformé, era circular y lo hice foro italiano, le quité butacas de un lado y las incrusté en el centro y empezaron a ocurrir cosas en la parte de atrás que yo nunca vi, pero el crew siempre sentía una energía pesada y extraña, empecé a ir al teatro una o dos horas antes y me metía a esa parte de atrás para ver qué sucedía porque sí me gustaría sentarme en un lugar de estos y decir: ‘a ver, aparécete y dime qué quieres para que platiquemos’”, indicó.

El protagonista de la serie El Galán confesó que toda su vida ha estado rodeada de historias, mitos y leyendas; de hecho fue en su ciudad natal, Torreón, Coahuila donde conoció, por primera vez una de las tantas versiones de la llorona; además de espantarlo, Zurita le generó un gran interés por adentrarse a descubrir qué es lo que realmente sucede con esto, por lo que agradeció nuevamente la oportunidad de encabezar dicho proyecto, mismo que comenzará transmisiones el 3 de octubre, a las 21:50 horas, por History.

“Cuando nací todavía esos cuentos estaban muy vivos en la gente, lo seguían platicando en las calles, en el barrio donde vivía, en las noches, cuando se escuchaban ruidos o cosas extrañas pensaba siempre en la llorona de la que hablaban y poco a poco vas descubriendo que hay otras historias que te van influenciando en tu vida.

“La llorona es un tema muy especial para mí, eso de buscar a sus hijos y llorar en las noches, no sólo me asustaba, también me apasionaba por saber el misterio de lo que realmente sucedió”, sostuvo el histrión de 68 años.