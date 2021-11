Lo que no viste del segundo tráiler de Spider-man No Way Home

Finalmente después de una larga espera llega el segundo tráiler de Spider-man No Way Home, millones de fanáticos en todo el mundo estaban a la espera para saber si habrá o no spider-verso

Muchos villanos se están reuniendo en esta entrega para pelear con un solo hombre araña, pero, será que puede él solo o tendrá ayuda de otros dos misteriosos personajes / Foto: @SonyPicturesMX

Finalmente después de una larga espera llega el segundo tráiler de Spider-man No Way Home, millones de fanáticos en todo el mundo estaban a la espera para saber si habrá o no spider-verso ¿Qué es el Spider Verso? En el mundo de los cómics, (de donde se originan la mayor parte de las películas de superhéroes), el universo de Marvel cuenta con diversas historias de orígen del arácnido. En el mundo del cine ya tenemos a 3 versiones de este, el Spider Verso se refiere a las diferentes realidades donde existe una versión distinta del personaje. Lo que muchos fanáticos están esperando es ver a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland juntos en esta película.

Uno de los momentos más importantes del nuevo avance es cuando el Doctor Octopus atrapa a Holland y al descubrirle el rostro le dice "tú no eres peter" con esto se puede confirmar que hay más de un hombre araña

Literalmente hasta un villano de #Spiderman lo dice pic.twitter.com/WzHGPNi3vB — matt reeves (@geekiadc) November 17, 2021 TE AMO SPIDERMAN CON TRAJE NEGRO#SpiderMan #SpiderManNoWayHome

pic.twitter.com/4vtZK3ARdY — Uriel lvs Javi (@Urielkpo5) November 17, 2021

Claramente no tenemos una aparición de Andrew y Tobey, pero, la cuenta de Sony Pictures Brasil subió un material un poco diferente, donde por un instante se puede apreciar como en el encuentro de Holland y los hasta ahora 5 siniestros, Lagarto recibe un golpe aparentemente de la nada. Hemos comenzado a recibir visitas… de cada universo. Ve el tráiler oficial de #SpiderMan #SinCaminoACasa exclusivamente en cines este 16 de diciembre. pic.twitter.com/H8WU7uDxxn — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) November 17, 2021 Como ya lo ha hecho Marvel en ocasiones pasadas, oculta personajes en los avances, para que al verlos en el estreno sea una verdadera sorpresa. Entonces con esta escena podemos concluir que sí tendremos otros dos misteriosos personajes Muchos personajes se están reuniendo en esta entrega para pelear con un solo hombre araña, pero, será que puede él solo o tendrá ayuda de otros dos misteriosos personajes. Hasta ahora solo queda esperar a la fecha de estreno para el 17 de diciembre de 2021

