Martha Aura lleva su vida a la pantalla grande en la película “Coraje”

Hace más de seis décadas, Marta Aura comenzó su carrera. El teatro era, es y seguirá siendo su pasión, ya que es en ese lugar donde puede mostrarse tal cual es, donde transporta al público a diferentes dimensiones, mundos y con el que puede invitar a reflexionar sobre ciertos temas.

Sin embargo, la actriz reconoce que su camino no ha sido nada fácil, mucho menos en los últimos años.

La pandemia, la edad y un problema visual que crece rápidamente se han convertido en grandes obstáculos, pero no en un impedimento para seguir haciendo lo que le gusta: actuar.

“Es una carrera muy difícil, sobre todo la de teatro y más porque a mí no me gusta hacer teatro de comedia, ya que me intereso más en ver qué le puedo dejar al otro, al espectador que tiene la posibilidad de verme y escucharme e identificarse conmigo, de pensar en un cambio, de revisar su situación, de crecer y aprender.

“Son caminos muy difíciles, sí, mi carrera lo ha sido, lo confieso, pero también he sido muy afortunada porque a pesar de mis años, de mi problema de mis ojos, de la pandemia, de muchas cosas, puedo decir que soy muy afortunada en el plano personal y profesional”, afirmó Aura en entrevista.

Desde hace algunos años, Aura, quien trabajó en proyectos cinematográficos como Y tu mamá también (2001) y Cuatro lunas (2014) comenzó a perder la vista; angustiada acudió con diferentes especialistas quienes le informaron del padecimiento de una enfermedad degenerativa.

No quedará ciega totalmente, pero ya sólo distingue letras grandes, en negritas y no puede leer de corrido como antes lo hacía, por eso lamenta ya no poder trabajar en la radio o en lecturas poéticas que solía compartir con el público. “La situación ha empeorado un poco, pero estoy aquí y he podido seguir en el escenario, en el teatro; aún pertenezco a la Compañía Nacional de Teatro y también he hecho proyectos ahí. Mientras pueda seguir aprendiéndome los textos que es lo más importante, ya que no he perdido mi memoria, seguiré al pie del cañón”, dijo.

La depresión que vivió durante el proceso para enfrentar la enfermedad, el diagnóstico y los problemas con Simón, uno de sus hijos, sirvieron como inspiración para el director Rubén Rojo Aura, también hijo de la actriz para crear la nueva cinta Coraje, que tiene su estreno mundial hoy en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

El filme narra la vida de Alma (Aura), una mujer de la tercera edad con problemas de visión, invadida por un temor de dejar de trabajar y la incomodidad de vivir nuevamente con uno de sus hijos con quien, hasta ese momento tenía una relación fracturada.

“Yo quería hablar de algo cercano, en el que me sintiera cómodo, evidentemente no es una película tan fácil de hablar en cuanto a la temática, sobre todo por los momentos privados familiares que exponemos.

“Pero mi objetivo era hacer un homenaje a mi mamá, a su carrera, siempre la he admirado mucho como actriz y quería hacer un proyecto con ella”, contó Rojo.

Tras su participación en el filme, Simón, quien personifica a Alejandro y la actriz, lograron limar asperezas; ahora ambos mantienen una visión diferente el uno del otro.

“En el tiempo en que hicimos la película, nos confrontó en muchos momentos dolorosos y muy fuertes, nos provocaba terminando soltándonos a llorar, pero a la larga fue una especie de terapia.

“Esa fue nuestra manera de resolver nuestras relaciones, con Simón también ha sido increíble por el proceso que tuvimos que vivir los dos, cambió nuestra relación, las circunstancias, fue una especie de catarsis que vivimos”, compartió la actriz quien está próxima a cumplir 80 años.

Por otro lado, aunque reconoce que cuenta con menos oportunidades laborales, su interés por vivir feliz cada momento se mantiene, en parte, esta ideología es inyectada por sus tres hijos y sus cuatro nietos.

“Tengo muchas cosas por las que estar satisfecha en cuanto a mi propia vida y lo que he sido capaz de hacer.

“Yo amo esta profesión y siempre he dicho que cuando ya no pueda actuar, mejor ya no quiero vivir, pero eso quien sabe, a lo mejor cuando suceda, cambie de opinión”, dijo, entre risas.