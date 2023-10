Neonfly trae a CDMX el sonido del metal inglés

Con 15 años de trayectoria en Europa, la banda inglesa de metal Neonfly llegará a México en su primera vez con un espectáculo completo.

Puede interesarte: Vocalista de Rammstein enfrenta acusaciones de abuso sexual: elegía a sus víctimas en los conciertos

“Estamos contentos de volver, yo de regresar a mi país y poder tocar enfrente de todo el público”, aseguró Frederick Thunder, guitarrista, compositor y miembro fundador de la banda.

Este tour será la segunda ocasión que Neonfly se presente ante el público mexicano, pues hace un año llegó por primera vez al país como banda abridora de Epica, agrupación liderada por Mark Jansen, con la que compartieron cartel en el Pepsi Center.

Celebridades Mike Portnoy regresa a Dream Theater para grabar un nuevo álbum

“Hemos tenido la oportunidad de abrirle a leyendas del rock y del metal, así como a grupos muy conocidos del género. Estuvimos de gira con Alice Cooper en Alemania hace unos años, también con Dragonforce por todo el Reino Unido”, agregó el guitarrista, que en la alineación del grupo se acompaña del vocalista Willy Norton, el bajista Paul Miller y el baterista Dec Brown.

“En el transcurso de un año, gracias a ese tour, se corrió la voz y el interés de los fans mexicanos ha seguido creciendo. Nos ha permitido empezar esta gira como cabeza de cartel por todo el país”, agregó Frederick.

“Nací en París, mi mamá es francesa y mi papá es mexicano, viví en Europa y después fuimos a México, donde pasé mi adolescencia. Luego regresé a Europa para cursar la universidad. Fue allí donde empecé con la idea de formar un grupo, en aquel momento me pareció que Londres era una ciudad abierta al metal, y pensé en mudarme para probar suerte”, comentó.

El repertorio de Neonfly comenzó en el 2011, con el álbum Outshine The Sun, continuando con Strangers In Paradise del 2014, ambos evocando al metal de los 80 y al metal melódico. Años más tarde, en 2021 la banda lanzó The Future Tonight, trabajo que para Frederick Thunder refleja el momento más nítido de Neonfly, y cuyo sencillo homónimo fue interpretado junto a Björn Strid.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Con el último disco afirmamos nuestra identidad musical, con este álbum intentamos cambiar de género con respecto a nuestros trabajos anteriores y crear algo que musicalmente fuera más personal. La aceptación ha sido muy buena y nos ha permitido tener una especie de renacimiento”, dijo sobre The Future Tonight, con el que retoman los conciertos.

La gira de Neonfly por la República inició el 19 de octubre en León, y después de actuar en San Luis Potosí, Monterrey, Torreón, y Guadalajara, cerrará en Morelia este viernes 27, Ciudad de México el sábado 28 y Querétaro el domingo 29.