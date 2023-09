Aracely Arámbula envía contundente mensaje a Luis Miguel sobre sus hijos

Aracely Arámbula vuelve a dar de qué hablar luego de las declaraciones que dio a medios este fin de semana sobre Luis Miguel tras las fiestas patrias.

El Sol estuvo en Las Vegas para celebrar el Grito de Independencia y con motivo de ello, los periodistas no perdieron la oportunidad de preguntarle a la actriz sobre el cantante.

¿Qué dijo Aracely Arámbula sobre Luis Miguel?

Arámbula respondió ante los cuestionamientos y envió un contundente mensaje al intérprete de "La Incondicional" con respecto al abandono de sus hijos y el hecho de que el cantante no ha hecho nada para acercarse a ellos.

"Siempre ha tenido las puertas abiertas. Antes decían que yo tenía que que estar presente para que él los pudiera ver. Para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal.

"No se ha portado nada bien, entonces la verdad es que si él tuviera interés... decían: 'tiene que estar ella presente', eso era cuando ellos tenían 4 y 6 (años), ahorita tienen 16 y 14 (años), ya están más altos que él, así que ojalá si él tiene esa conciencia, los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto cuando el truene los dedos", dijo la artista.

Finalmente, aunque señaló que no quería decir nada malo pues al final del día es el padre de sus hijos, pero sí hizo hincapié en lo egocentrista que ha sido Luis Miguel.

"La verdad es que así como sale ese Sol enorme, tan grande como su ego, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos", concluyó Aracely.