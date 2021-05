Gracias a la tecnología, Joan Sebastian canta de nuevo

A seis años de su partida física –que se cumplen en julio próximo-, la televisión mexicana difunde nuevamente a Joan Sebastian, con su canción Diséñame, a dueto con la actriz Gala Montes, estrenado este martes como el tema de salida de la telenovela Diseñando tu amor.

José Manuel Figueroa y Gala Montes, protagonista de la telenovela, junto al productor Pedro Ortiz de Pinedo, anunciaron el lanzamiento del tema en conferencia virtual. “Es una fortuna complementar y engalanar los créditos de las personas que hacen posible las escenas”, dijo Figueroa.

Diséñame, que se dio a conocer en 2012, como parte del álbum Un lujo, hoy se redescubre y refresca con el dueto de Joan y Gala, a quienes se les aprecia en el videoclip en el rancho de Cuernavaca del artista, donde tiene locaciones la telenovela de Ortiz de Pinedo.

"Una de mis obligaciones para con mi padre es no dejar que el público de Joan Sebastian se olvide de la obra de él, y hoy se le pone de nuevo en el canal principal de México, lo cual va a impulsar la música, su poesía y que llegue a otros países. Es una gran oportunidad de volverlo a escuchar”, añadió el hijo del cantante.

Pedro Ortiz de Pinedo, orgulloso de impulsar no sólo como actriz sino como cantante a Gala Montes, habló del éxito que ha tenido Diseñando tu amor: “Es una historia muy bien contada, bien escrita y bien interpretada. Para mí es importante que se repita esta frase: ‘Ahorita no me hables que estoy viendo mi novela’. Creo que lo está logrando, porque tiene todos los requisitos, la gente está buscando una telenovela rosa, donde ve cómo nuestros personajes se superan, hay obstáculos, hay romance.

“Creo que eso es también la fortuna que les guste nuestro producto, qué bendición poder complementarlo con este tema de Joan Sebastian que nos va acompañar a partir de este martes como tema de salida en México y en Estados Unidos desde la próxima semana; más adelante Diseñando tu amor llegará a Europa”.

Respecto a si habrá en el mercado nuevas canciones de Joan Sebastian, José Manuel Figueroa afirma: “Sí hay mucho material de mi papá que se puede aprovechar como material inédito con óptimas condiciones de voz, hay otras que no se conocen, pero ya no tienen calidad, hay mucho trabajo por delante”.

Gala Montes, relató que en las grabaciones de La mexicana y el güero se escuchaba Golondrinas viajeras de Joan Sebastian, “y me encantaba, ahora también me gusta Diséñame. Bueno, toda su obra, sus canciones están buenísimas, definitivamente es el género que quiero desarrollar. Me siento cómoda, libre, espero que esto me abra muchas puertas”.

En este sentido, Pedro Ortiz de Pinedo, expresa su sentir al ser parte del lanzamiento de un nuevo talento: “Gala es una actriz completa, está destinada a ser una gran estrella. Hay estrellas de televisión que nacieron en la telenovela y se desdoblaron en una segunda carrera musical tan importante, que compaginan muy bien las dos facetas. Diseñando tu amor se presta para lucir las cualidades histriónicas de todo el elenco, y en este caso también las cualidades vocales que tiene Gala”.