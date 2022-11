Kim Kardashian y Kanye West son captados juntos, ¿Se reinicia el romance?

El portal TMZ dio a conocer que Kim Kardashian y Kanye West estuvieron juntos en un partido de futbol americano de su hijo Saint, por lo que podría parecer que las celebridades ya han limado asperezas en su convivencia.

En una fotografía publicada por el mismo portal, se puede apreciar que Kim y Ye intercambian palabras de una forma relajada.

Kim Kardashian and Kanye West are back on speaking terms, talking to each other at Saint's flag football game. https://t.co/7wPV36zOPW — TMZ (@TMZ) November 6, 2022

Anteriormente, Kim Kardashian había externado su rechazo hacia las actitudes y comentarios antisemitas que el rapero había hecho semanas atrás.

Ambos fueron captados el sábado en el SoFi Stadium.

El portal Page Six había informado con anterioridad, que los famosos estaban distanciados a tal grado que la comunicación sobre sus hijos se daba únicamente a través de sus asistentes.

Por ahora, la imagen muestra que la ex pareja ha retomado su convivencia y la comunicación de manera directa.