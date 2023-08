Mar de Regil se sale a medio concierto de Taylor Swift y desata criticas

La noche de ayer se realizó el primero de los cuatro conciertos que realizará Taylor Swift en la Ciudad de México; este show de apertura logró atraer a una gran cantidad de fans que llenaron por completo el Foro Sol, pero ni si quiera así se pudo cubrir la demanda de boletos, pues muchos swifties se quedaron afuera.

Sin embargo, algunas personas que sí lograron entrar no lo aprovecharon al máximo, tal es el caso de Mar de Regil, quien se salió a la mitad del show porque ya no tenía el interés de permanecer ahí. Esto generó una serie de críticas en las redes sociales.





A través de diferentes plataformas digitales los internautas lamentaron que ella se fuera sin que el espectáculo hubiera terminado, pues varios seguidores de la cantante de 33 años no tuvieron la oportunidad de ir a verla. Fue así como el pasado jueves también se hizo tendencia el nombre de la hija de Bárbara de Regil.

¿Por qué se salió del concierto?

Mar de Regil compartió a través de su cuenta de Instagram todo el proceso que siguió para ir al concierto de Taylor Swift; primero subió una historia en la que mostró la ropa y el maquillaje que usaría.

Más tarde difundió un video del espectáculo en donde aparece junto a sus amigas cantando el tema ‘You need to calm down’, también colocó otras imágenes del evento en donde se puede ver a la intérprete durante su presentación.

Mar de Regil en el concierto de Taylor Swift. Foto: Instagram @marderegil._

Sin embargo, luego subió una historia más en la que enseñó que ya estaba afuera del Foro Sol, aunque la música del concierto aún se escuchaba a lo lejos. Fue así como confesó que prefirió salirse antes de que todo acabara.

“Ya me voy del concierto de Taylor Swift. No lo terminé, o sea, no me quedé hasta el final”, indicó. Después dijo que le dolía la cabeza, y tomó la elección se marcharse porque ya había cumplido con asistir.

“No sé si es la coleta de caballo o qué onda, pero me duele cabeza. Ya soy una señora, ya me quiero ir a descansar. Ya vine un ratito y ya me retiro”, comentó la estudiante de moda e influencer.

No puedo creer a Mar De Regil , yéndose del Eras Tour de Taylor Swift 2 horas antes de que acabara, y mientras tanto millones de swifties sin boleto #MexicoTSTheErasTour :( pic.twitter.com/a2pPJnNUdW — val (@valiaep) August 25, 2023

Usuarios critican a Mar de Regil

De inmediato el nombre de Mar de Regil logró generar cientos de comentarios en las redes, pues mucha gente la señaló por irse y desaprovechar la oportunidad que a muchos swifties les hubiera gustado tener.

Por otro lado, hubo quien la defendió al argumentar que era libre de tomar esa decisión. De esta forma es como se generó un debate en plataformas como Twitter y TikTok. Estas son algunas de las opiniones que dejaron:

“Pagó su boleto, puede entrar e irse cuando quiera”, “Creando polémica para ser relevante, aprendió bien de la mamá”, “No creo que haya ido por ser fan sino porque es lo que está de moda”, “Igual de pendej* que la mamá”, “mientras tanto, millones de swifties sin boleto”.

Nota publicada en El Sol de Puebla