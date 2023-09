Muerte del rapero Lefty SM: su esposa asegura que se trató de un ataque directo

María Isabel, mejor conocida como Eza Mary en redes sociales, publicó un mensaje en donde se expresó sobre la muerte de su esposo el rapero Lefty SM, en donde afirmó que se trató de un ataque directo en su contra.

Por medio de sus redes sociales, la mujer dio a conocer su postura sobre lo ocurrido con Lefty SM en donde señaló que no se trató de un asalto y que en realidad lo “fueron a matar”.

De momento las autoridades investigan el caso sin revelar los motivos detrás del ataque, pero Eza Mary expresó la forma en que habrían ingresado a su casa.

“No sé porque ponen que fue asalto cuando en realidad te fueron a matar mi amor, pinche gente envidiosa… Tú nunca abriste la puerta ellos se fueron a meter hasta nuestro cuarto en la segunda planta y sacarnos a empujones”, afirmó. “Tú no andabas metido en nada y mucho menos andabas de busca pleitos, siempre viendo lo mejor para mí y tus hijas y te mataron mi amor, te mataron”.

También se expresó sobre la envidia que había alrededor de Lefty SM tras el éxito de la canción “Por Mi México Remix” donde pudo colaborar con Santa Fe Klan, Dharius, C-Kan, MC Davo y Neto Peña, y por la salida de su próximo disco.

“Tú trabajaste mucho por cumplir tu sueño, estabas tan emocionado por ‘Mi México Remix’ y sobre todo por tu disco que ya habías terminado”, explicó. “Pinche gente envidiosa si supieran lo que él trabajó y batalló por cumplir su sueño y ustedes le cortaron las alas a mi amor”.

Su mensaje lo terminó con la frase “Te amo mi amor, te amo, te amo, no puedo, te lo juro”, además de etiquetar la cuenta de Lefty SM.

Previamente cuando se dio a conocer el fallecimiento, Eza Mary publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en el que pedía se respetara su privacidad ante el momento que vivía.

“No me estén mandando mensaje, no quiero saber de nadie, solo estoy teniendo un mal sueño. Pellízcame mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor”, publicó.

El fallecimiento de Lefty SM

Fue la disquera Alzada la que confirmó la muerte de Lefty SM, de nombre real Juan Carlos Sauceda, este domingo 3 de septiembre por medio de un comunicado en donde pedían comprensión por el difícil momento que pasaban y mandaban sus condolencias a su esposa María Isabel y a sus dos hijos.

Respecto a lo ocurrido, se presume que un grupo armado habría ingresado al fraccionamiento La Cima donde se encuentra su casa en el municipio de Zapopan, Jalisco, para después amedrentarlo y disparar varias veces contra él.

Eza Mary se encontraba presente en la residencia, pero ni ella ni las autoridades dieron a conocer su estado de salud al solo conocerse que fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.

La comisaría de seguridad pública de Zapopan confirmó que Lefty SM fue asesinado en un encuentro con delincuentes, por lo que la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

